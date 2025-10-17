Η επικείμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ και η δραματική νίκη του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι, περνάνε από "ακτίνες" στον Πρωινό Τύπο.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εδώ και λίγες ημέρες, δείχνουν ότι ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να... δουλέψει επαγγελματικά πάνω στον Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι να το κρατήσει. Να επενδύσει και να θωρακίσει την επένδυσή του, εντός και εκτός γηπέδου. Αν δεν το πράξει, θα έχει κάνει ξανά μία τρύπα στο νερό! Η πρώτη κίνηση ήταν να δώσει τα ηνία της ομάδας στον Φράνκο Μπαλντίνι, που φαίνεται με το «καλημέρα» να έχει δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές στον ιδιοκτήτη για τον

σύλλογο.

Εν συνεχεία, το Τριφύλλι προχώρησε με συνοπτικές διαδικασίες στην απόκτηση των Τετέι και Παντελίδη από την Κηφισιά. Ο πρώτος θα ενταχθεί στην ομάδα από τον Ιανουάριο, ο δεύτερος το καλοκαίρι. Τεράστια κίνηση τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο για τον κόσμο, που αρχίζει ξανά να αισιοδοξεί. Και, επιπλέον, ενίσχυση του ελληνικού κορμού για το παρόν και το μέλλον. Παράλληλα, οι Πράσινοι είναι σε επαφές με τον Μπενίτεθ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Το κλαμπ ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό μια επιτυχημένη συνεργασία με προπονητή. Χρειάζεται έναν τεχνικό που θα επαναφέρει την ομάδα στις επιτυχίες, θα έχει συγκεκριμένο σχέδιο και τον τρόπο να μένει πιστός σε αυτό, θα εμπνέει τους ποδοσφαιριστές και θα πείθει τον κόσμο ώστε να κερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη του.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές, από τις ουκρανικές ολίγες που έχει κάνει διαχρονικά, σημείωσε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι. Η Μακάμπι του απίθανου Ντάουτιν είχε πιστέψει (και δικαίως) ότι θα πανηγύριζε μία μεγάλη νίκη, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο η μεταμόρφωση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ασύλληπτη. Δεν ήταν απλώς ένας κανονικός Ολυμπιακός, ήταν μία ομάδα γεμάτη πίστη και ποιότητα, η οποία τρόμαξε τους Ισραηλινούς σε σημείο κατάρρευσης.

Οι Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ, Ντόρσει αλλά και ο Ουόρντ με τον Νιλικίνα, έκαναν το τέλειο παιχνίδι σε αυτό το φινάλε. Σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν θολωμένος στο μεγαλύτερο διάστημα, κυρίως αμυντικά, ενώ η Μακάμπι έβρισκε πάντα τρόπο να ξεφεύγει όταν οι Πειραιώτες πλησίαζαν. Οι παίκτες που έπρεπε να βοηθήσουν παίρνοντας περισσότερο συμμετοχή δεν το έκαναν, οι εξουθενωμένοι βασικοί ήταν εκείνοι που έβγαλαν στο τέλος την απαιτούμενη προσωπικότητα για να υπογράψουν την μεγάλη ανατροπή. Κάτι που δεν μπορεί να γίνεται πάντα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Αυτό ωστόσο που καταλάβαμε μετά την απόκτηση των δύο παικτών της Κηφισιάς είναι ότι υπάρχει κυρίως μια μεγάλη επαναδραστηριοποίηση του προέδρου του Παναθηναϊκού. Για την απόκτηση των δύο θεωρώ ότι έπαιξαν ρόλο αρκετοί. Ο Σοφοκλής Πιλάβιος που ήταν να επιστρέψει στον ΠΑΟ είναι δικηγόρος του Χρήστου Πρίτσα: αυτός πρέπει να υπήρξε ένας καλός ενδιάμεσος. Θυμίζω ότι Παναθηναϊκός και η Κηφισιά έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια για την χρησιμοποίηση του ΟΑΚΑ. Αν το πρόβλημα ξεπεράστηκε είναι και γιατί στη μία ομάδα υπήρχε ο Τάκης Φύσσας και στην άλλη ο Κοτσόλης. Αν την διαπραγμάτευση την έκαναν ο Μπασινάς και ο Κυργιάκος από τη μία και ο Παπαδημητρίου από την άλλη δεν ξέρω αν θα ολοκληρωνόταν.

Η επιστροφή του Αλαφούζου φαίνεται και από άλλα πολλά. Ήθελε στον Παναθηναϊκό ξανά τον Πιλάβιο και τελικά έφερε πίσω τον Μπουτσικάρη. Ήθελε τον Γιώργο Καραγκούνη και προσωπικά δεν αποκλείω κάπου να τον δούμε κι αυτόν. Υπάρχουν επίσης δεδομένα προγραμματισμένες αλλαγές στην ΠΑΕ από τις νομικές υπηρεσίες μέχρι την εκπροσώπηση της στην Λίγκα και στην ΕΠΟ. Και υπάρχει βέβαια και ο Χρήστος Κόντης. Ο Παναθηναϊκός έκανε επικοινωνιακά ότι μπορούσε αυτές τις μέρες για να τον βοηθήσει να προετοιμάσει το κομβικό παιχνίδι με τον Αρη χωρίς πίεση. Δεν είναι απλό όταν όλοι μιλάνε για τον Τετέι, τον Παντελίδη, τον Μπενίτεθ. Αλλά μεγάλο παιδί είναι ο Κόντης και καταλαβαίνει.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Σου προκαλεί πραγματικά αηδία να διαβάζεις την απαξίωση ανθρώπων και στην προκειμένη περίπτωση ποδοσφαιριστών, επειδή τελικά δεν κατέληξαν εκεί όπου μπορεί να κατέληξαν. Πάρτε για παράδειγμα τη διπλή υπόθεση Τετέι και Παντελίδη. Όσο ήταν στο στόχαστρο της ΑΕΚ, υπήρχαν αναλύσεις επί αναλύσεων για το αν “ταιριάζει” με τον Γιόβιτς, αν μπορεί να συνυπάρξει με τον Ζίνι, αν ο Παντελίδης μπορεί να δώσει “ανάσες” στον Ελίασον που είναι το μοναδικό δεξί εξτρέμ στο ρόστερ και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που χάθηκαν για τηνΑ ΕΚ οι παίκτες και κατέληξαν στον Παναθηναϊκό, στήθηκε ένα απίστευτο πανηγύρι για το αν αξίζουν ή όχι τα λεφτά που έδωσαν οι Πράσινοι και πως θα ήταν παράλογο να πάει η ΑΕΚ σε αυτά τα λεφτά.

Εμένα δεν με απασχολεί ούτε πόσα θα έδινε η ΑΕΚ, ούτε πόσα έδωσε ο Παναθηναϊκός. Θέλω να κοιτάζω την ουσία. Η ΑΕΚ στόχευσε δύο παίκτες που έχουν αφήσει (φέτος) εξαιρετικές εντυπώσεις μέχρι στιγμής και απέτυχε να τους πάρει. Έκριναν στην ΑΕΚ ότι τα λεφτά είναι πολλά; Δικαιώματά τους. Το αν έκριναν σωστά θα το δείξει μόνο ο χρόνος και το οχτάρι. Όμως το αν τα άξιζαν ή όχι, το καθορίζει η αγορά και μόνο αυτή. Διάβαζα ότι έκανε λέει πλειστηριασμό ο Χρήστος Πρίτσας. Ε και; Μήπως έπρεπε να τους δώσει με όσα ήθελαν οι… άλλοις Αυτός δεν είναι που αποφασίζει στην Κηφισιά; Ή μήπως αυτό το δικαίωμα το έχουν μόνο οι άλλοι.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Μισό λεπτό για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο Παναθηναϊκός πήρε το περασμένο καλοκαίρι τον Κυριακόπουλο, τον οποίο πρώτη κοίταξε η ΑΕΚ. Πήρε τον Ντέσερς, τον οποίο πρώτη κοίταξε η ΑΕΚ. Πήρε τον Πάντοβιτς, τον οποίο πρώτη κοίταξε η ΑΕΚ. Πήρε τον Τεττέη και τον Παντελίδη, που πρώτη κοίταξε ως πακέτο η ΑΕΚ. Θέλει να συμφωνήσει για προπονητή, με τον Μπενίτεθ που πέρσι τον Μάη είχε κοιτάξει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω πως λογίζεται μία επικοινωνιακή ήττα. Αλλά στα μάτια τα δικά μου, την πιο μεγάλη ήττα, την υπέστη πέρσι ο Παναθηναϊκός, όταν... έχασε τον Ριμπάλτα. Δεν ξέρω αν τον κοίταξε και αν ενδιαφέρθηκε να τον προσλάβει.

Αυτό όμως που καταλαβαίνω, είναι πως πάρα μα πάρα πολύ θα τον ήθελε. Διότι αυτό που φαίνεται στην πράξη, είναι πως περισσότερο ο Παναθηναϊκός εμπιστεύεται την λίστα του Ριμπάλτα και της ΑΕΚ, παρά τις αναζητήσεις και τις εισηγήσεις των δικών του στελεχών. Άρα, την μεγάλη ζημιά επί της ουσίας την έκανε πέρσι ο Ηλιόπουλος, που βρήκε και έφερε τον Ριμπάλτα στην ΑΕΚ.

