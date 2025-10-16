Το διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Παναθηναϊκού, η νίκη επί της Βιλερμπάν, η διαβολoβδομάδα του Ολυμπιακού. Όλα στο μπλέντερ του Πρωινού Τύπου!

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – LIVE SPORT

Ο Παναθηναϊκός είχε πριν από λίγους μήνες την ευκαιρία να αποκτήσει τον Αντρέα Τεττέη με ελάχιστα χρήματα, σχεδόν 300.000 ευρώ. Δεν επρόκειτο να ζητήσει παραπάνω ο Χρήστος Πρίτσας… Ο Τεττέη έκανε όργια στο γήπεδο κόντρα και στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ, ο Παντελίδης (παιδί από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού) το ίδιο και κλήθηκε στην Εθνική, όλοι οι «μεγάλοι» ελληνικοί σύλλογοι τους ήθελαν (ιδίως τον πρώτο). Ο Παναθηναϊκός μέχρι χθες δεν ήταν όχι φαβορί, ούτε καν στην… κούρσα.

Μέχρι που ξαφνικά ο Γιάννης Αλαφούζος λειτούργησε έτσι όπως ήθελαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και θα «σκάσει» στην Κηφισιά ποσό που, μαζί με τα μπόνους, ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ, ντύνοντας στα πράσινα τους δύο Έλληνες παίκτες. Μία σπουδαία εξέλιξη για το Τριφύλλι που χρειαζόταν οπωσδήποτε ενίσχυση και στις δύο θέσεις. Εξέλιξη που χαροποιεί πρωτίστως τον ίδιο τον Χρήστο Πρίτσα, δεδηλωμένο φίλαθλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος ουδέποτε έκρυψε ότι ήθελε να δει τον Τεττέη με την πράσινη φανέλα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Παναθηναϊκός, αν αληθεύουν οι πληροφορίες, προχώρησε σε δύο σημαντικές μεταγραφές από την Κηφισιά, αποκτώντας τον Αντρέα Τετέι και τον Παύλο Παντελίδη. Πρόκειται δύο ποδοσφαιριστές που αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ και να προσθέσουν φρεσκάδα στην ομάδα. Ο Τετέι, γνωστός για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του, αποτελεί έναν παίκτη με προοπτική εξέλιξης, ενώ ο Παντελίδης θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της νέας γενιάς Ελλήνων ποδοσφαιριστών, στη θέση του ακραίου επιθετικά και πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να καταβάλει χρήματα στην Κηφισιά για την απόκτηση του Παντελίδη, παρότι ο νεαρός μέσος είχε μόλις πέρσι είχε μείνει ελεύθερος από τους «πράσινους».

Έστω και με οικονομικό κόστος διορθώνεται ένα σοβαρό λάθος. Με την κίνηση αυτή, οι «πράσινοι» ενίσχυσαν τις σχέσεις τους με έναν ανερχόμενο σύλλογο της Super League, με τον οποίο είχαν διαταραχτεί. Παράλληλα, η απόκτηση δύο νεαρών παικτών ελληνικής καταγωγής εντάσσεται στη στρατηγική του Παναθηναϊκού να «χτίσει» έναν κορμό με περισσότερη ελληνική ταυτότητα... Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως ο Γιάννης Αλαφούζος, ανοίγοντας το πορτοφόλι του, πρόλαβε επίδοξους μνηστήρες. Τετέι και Παντελίδη είναι δύο καλές επιλογές. Το αν μπορούν να «πιάσουν» στο πιο ψηλό επίπεδο, θα το δούμε όταν μετακομίσουν στο Κορωπί.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Τα καλύτερα γενέθλια (έκλεισε τα 32) έκανε στο παρκέ ο Ρισόν Χολμς, με τον Αμερικανό να βάζει στα καλάθια τους αντιπάλους του με ένα εντυπωσιακό νταμπλ νταμπλ (24 πόντους και 10 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 7 επιθετικά) οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της Βιλερμπάν (91-85) στο Telecom Center Athens. Αυτή ήταν η καλύτερη εμφάνισή του ως τώρα με τους Πράσινους δείχνοντας και τις ικανότητές του, καθώς είναι ίσως ο πιο αξιόπιστος αντικαταστάτης του Ματίας Λεσόρ μέχρι να επιστρέψει ο Γάλλος. Παράλληλα ήταν αυτός που έβαλε το κερασάκι στην (δική του) τούρτα κρίνοντας οριστικά το παιχνίδι με καλάθι και φάουλ προς το φινάλε, εκεί που η Βιλερμπάν είχε μειώσει στους τρεις πόντους. Την ίδια ώρα ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε φουριόζος με 26 πόντους (οι 18 στο πρώτο μέρος), 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ θετικότατος ήταν και ο Τσεντί Οσμάν (12 π.).

Μπορεί οι Πράσινοι να μην έθελξαν με την απόδοσή τους, αλλά η δουλειά έγινε και το κυριότερο η ομάδα του κόουτς Αταμάν κράτησε και δυνάμεις για το αυριανό πολύ απαιτητικό παιχνίδι στην Πόλη με την Εφές. Όταν η Βιλερμπάν στιγμιαία πέρασε μπροστά στο σκορ 39-38 (18') ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα εμφατικό 10-0 μέχρι το ημίχρονο (48-39) στο οποίο ήδη ο Ναν είχε φτάσει τους 18 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Την ίδια

ώρα οι γηπεδούχοι είχαν εξαιρετικά ποσοστά (15/22 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/4 βολές) αλλά το πρόβλημα ήταν η άμυνα. Κάτι που βελτίωσε αισθητά στο δεύτερο μέρος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Δυσκολεύτηκε περισσότερο απ' όσο περίμενε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βιλερμπάν κυρίως επειδή χαλάρωνε στις διαφορές που έπαιρνε. Όμως, πέραν της νίκης και της επιστροφής του Κέντρικ Ναν, το μεγάλο κέρδος ήταν το πρώτο πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι του Ρισόν Χολμς στη νέα ομάδα του. Εντάξει, δεν είχε κάποιο μεγαθήριο να αντιμετωπίσει στην αντίπαλη ρακέτα, αλλά έπαιξε με βάση τις προσδοκίες που υπάρχουν για τις δυνατότητές του... Για μία ακόμη φορά ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει να αναλύσει ένα παιχνίδι του, γιατί μέσα σε λίγες ώρες πρέπει να ασχοληθεί με το επόμενο. Είναι εξοντωτικό το πρόγραμμα για τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες ειδικά που είχαν διεθνείς υποχρεώσεις και έλαβαν μέρος στο Ευρωμπάσκετ έχουν ακόμη περισσότερη καταπόνηση. Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς, όση όρεξη κι αν έχει για μεγαλεπήβολες απόψεις και αυστηρές κριτικές (για να μην πω ισοπεδωτικές μέχρι τελικής ανοησίας) στα (σόσιαλ) μίντια.

Ο Μπαρτζώκας το λέει και το ξαναλέει. Δεν είναι εύκολο να οργανωθεί ένας αγώνας για οποιαδήποτε διοργάνωση όταν ακολουθεί μέσα σε λίγες ώρες ο επόμενος. Ούτε οι προπονητές ούτε οι παίκτες μπορούν να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν ομαδικά πλάνα μέσω των προπονήσεων, διότι πολύ απλά δεν προλαβαίνουν να κάνουν ομαδικές προπονήσεις. Αυτό πράγματι φαίνεται στο παρκέ και μέσω των αλλοπρόσαλλων αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα την Ντουμπάι, η οποία λίγες μέρες μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη και διέλυσε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Φτάσαμε Πέμπτη, που σημαίνει τρία 24ωρα πριν τη μάχη με τον ΠΑΟΚ. Οι μέρες κύλησαν μέχρι στιγμής με αγωνία για τους αμφίβολους. Κι εξακολουθεί να υφίσταται, τουλάχιστον όσον αφορά στον Μουκουντί. Θα λείπει -βλέπετε- και ο Ρέλβας λόγω της κόκκινης κάρτας στο "χειρουργείο" του Περιστερίου με την Κηφισιά… Σε νορμάλ καταστάσεις ατυχιών και τραυματισμών, δεν μπορείς να στέκεσαι σε αυτές και να ζεις με την αγωνία. Ούτε να τις επικαλείσαι ως δικαιολογία. Οφείλεις να έχεις τις λύσεις και να προχωράς. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ανεξαρτήτως ποιοι θα παίξουν και ποιοι όχι, οφείλει να τον νικήσει. Είναι το πρώτο ντέρμπι με ομάδα διεκδικήτρια του τίτλου και είναι στην έδρα της ΑΕΚ.

Αυτό που συνέβη πέρυσι στα πλέι οφ είναι δεδομένα κόντρα στην κανονικότητα, κόντρα στην ιστορία, κόντρα στην παράδοση. Ήταν μια θλιβερή παρένθεση, που δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Και αναφέρομαι στις σερί ήττες στην «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Η ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν δείχνει άλλωστε... ντέρμπι. Και ποτέ δεν ήταν ντέρμπι άλλωστε. Ο ΠΑΟΚ ερχόταν στα Φιλαδέλφεια, κι αν έχανε με 2-0, αποχωρούσε ικανοποιημένος. Άλλαξε αυτό λόγω ΟΑΚΑ τα τελευταία μόνο χρόνια και με παρένθεση πέρυσι στα πλέι οφ, όπου η ΑΕΚ έχανε από όλους.

