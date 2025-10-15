Τα αίτια της ήττας του Ολυμπιακού από την Εφές, τα προβλήματα του Κόντη, η ανάλυση στην ΕΠΟ για την Εθνική και ΑΕΚ. Όλα είναι Τύπος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Ολυμπιακός έχασε στο τέλος του παιχνιδιού 82-78 από την Εφές, σε μια αναμέτρηση όπου η διαφορά ήταν μικρή, αλλά τα στοιχεία του αγώνα - καθώς και οι σημαντικές απουσίες - έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Η Εφές πέτυχε καθοριστικά τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο - ιδίως στο τέταρτο δεκάλεπτο - που «έσπασαν» την άμυνα του Ολυμπιακού και έφεραν την ανατροπή. Η ομάδα του Μπαρτζώκα για να μείνει κοντά στο σκορ. προσπάθησε να τρέξει γρήγορα επιθέσεις, να επιτεθεί στη ρακέτα, αλλά η επιλογή των σουτ ήταν κάποιες φορές επιπόλαιη. Σε κρίσιμα διαστήματα, η ομάδα έκανε λάθη στην τελική πάσα και αδυνατούσε να περιορίσει τον Λαρκιν.

Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε στο ντέρμπι των «αιωνίων» αλλά στη συνέχεια έμεινε μακριά από το σκοράρισμα. Ένα σημείο που δεν μπορεί να παρακαμφθεί είναι οι σημαντικές απουσίες για τον Ολυμπιακό: Γουόκαπ, Εβανς και Μακίσικ. Λόγω αυτών των απουσιών, ο Ολυμπιακός ήταν υποχρεωμένος να «κρύψει» περισσότερα λεπτά σε παίκτες με μικρότερο ρόλο και να βασιστεί σε λιγότερες λύσεις σε κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού. Δεν έγινε καταστροφή από μια ήττα στο ΣΕΦ και ούτε πρόκειται να βυθιστεί ο Ολυμπιακός στην εσωστρέφεια. Ωστόσο το παιχνίδι αυτό ήταν κυκλώματος για νίκη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

O Χρήστος Κόντης, λοιπόν, είναι υποχρεωμένος να πορευτεί χωρίς τρεις από τους καλύτερους παίκτες του (Ντέσερς, Πελίστρι, Σάντσες). Επίσης είναι αναγκασμένος να διαχειριστεί τον χρόνο του Σφιντέρσκι για να μη... σκάσει ο Πολωνός, όντας ο μοναδικός διαθέσιμος επιθετικός του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι οι Πράσινοι την ερχόμενη Πέμπτη παίζουν στο Ρότερνταμ με αντίπαλο την πρωτοπόρο του ολλανδικού πρωταθλήματος, Φέγενορντ, και ο Σφιντέρσκι πρέπει να παίξει εκεί, καθώς δεν έχει δηλωθεί άλλος φορ και ο Ντέσερς είναι τραυματίας.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας ότι ο Κόντης θα κριθεί υπό αντίξοες συνθήκες στα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Δεν είναι ο πρώτος προπονητής που θα του συμβεί κάτι ανάλογο, δεν είναι όμως ταυτόχρονα και δίκαιο για έναν άνθρωπο που ανέλαβε ξανά να φέρει σε πέρας ένα «κασκαντεριλίκι», προσδοκώντας να παραμείνει στον πάγκο τουλάχιστον έως το τέλος της σεζόν. Συνεχίζει να ακούει δίπλα του «περί Ρεμπρόφ», την ώρα που υποτίθεται ότι ο Παναθηναϊκός «έχει προπονητή». Το «υποτίθεται» δεν πάει φυσικά στον Κόντη, αλλά στη διοίκηση του συλλόγου, που αλλιώς ξημερώνει τη μία και αλλιώς την άλλη στις απόψεις της.

Δεν ξέρουμε και ποια είναι η γνώμη του Φράνκο Μπαλντίνι για όλα τούτα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ – ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Αποδείχτηκε για τον Ολυμπιακό ότι δεν ήταν εύκολο να πάρει δεύτερο στη σειρά ντέρμπι τόσο υψηλής έντασης μέσα σε 48 ώρες, έχοντας όλες αυτές τις απουσίες στην περιφέρεια. Θα ήταν κάτι σαν άθλος. Κι ας ήταν και τα δύο παιχνίδια στο γήπεδό του. Η άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και πάλι όπως έπρεπε, αλλά για να νικήσεις τέτοια παιχνίδια δεν αρκεί μόνον αυτό. Κι ας έκανε το ρεκόρ των 400 συμμετοχών χθες ο μετρ της άμυνας, Κώστας Παπανικολάου.

Ο Ολυμπιακός είχε μόνο διαστήματα ενέργειας, ο Μπαρτζώκας πήρε αρκετά από Πίτερς και Χολ αντί των πολύ κουρασμένων Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, όμως η αστοχία στο δεύτερο μέρος, η αδυναμία να δημιουργηθεί διαφορά ασφαλείας όταν αυτό μπορούσε να γίνει και φυσικά η ποιότητα της Εφές έκριναν το αποτέλεσμα. Μία ήττα που “πληγώνει”, αλλά και που έχει ελαφρυντικά. Ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες στην πειραϊκή ομάδα, τη μορφή του προγράμματος και τα προβλήματα με παίκτες που σε ματς σαν το χθεσινό μπορούν να πρωταγωνιστούν.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Ακούω ότι ο Γιοβάνοβιτς θα παραιτηθεί, λέει, μόνος του αν η Εθνική μας δεν προκριθεί για το Euro του 2028. Ομολογώ πως δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρώτα απ’ όλα το συμβόλαιό του λήγει το 2028, Ποιος θα του το ανανεώσει αν έχει πάλι αποτύχει; Πλην όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Γιατί να παραιτηθεί ο προπονητής αν η Εθνική μας κάνει σπουδαία πράγματα στα προκριματικά και χάσει για ένα βαθμό την πρόκριση στα τελικά από μία ομάδα όπως η Ισπανία ή η Ολλανδία π.χ.; Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Με τα αποτελέσματα που έχει η Εθνική μας στα προκριματικά του Μουντιάλ, θα βρίσκεται πάλι στην καλύτερη περίπτωση στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας όταν γίνει η κλήρωση των προκριματικών του Euro. Που σημαίνει ότι θα έχει μπροστά της δύο πολύ δυνατές ομάδες όπως άλλωστε είχε και όταν το τιμόνι της κρατούσε ο Πογέτ και βρέθηκε στον ίδιο όμως με Γαλλία και Ολλανδία…

Τι περιμένω; Να μάθω ότι η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ΕΠΟ φώναξε τον Γιοβάνοβιτς και του ζήτησε εξηγήσεις για τα όσα είδαμε στα προκριματικά. Περιμένω εξηγήσεις της αποτυχίας ως αποτέλεσμα σοβαρής ανάλυσης. Περιμένω να μάθω ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής υπήρξε πειστικός όταν παρουσίασε το πλάνο βελτίωσης. Πείθοντας ότι μπορεί να φτιάξει κάτι που η Εθνική μας δεν είναι αυτή τη στιγμή: μία ομάδα αντάξια των ποδοσφαιριστών που τη στελεχώνουν. Αν τον φωνάξουν για να πουν όλοι μαζί “αποτύχαμε αλλά τι να κάνεις, αυτά συμβαίνουν”, η Εθνική μας θα γίνει χειρότερη.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Κάποιοι μου έλεγαν μετά απ' όσα έγιναν στο ματς με την Κηφισιά, πως περίμεναν να δουν και να ακούσουν την ανάλυση που θα έκανε στο καθιερωμένο του βίντεο, ο αρχιδιαιτητής Λανουά. Προφανώς και είχε ενδιαφέρον, αλλά κυρίως αυτό που εισπράξαμε ήταν αποτυχημένη προσπάθεια άσκησης διπλωματίας... Θυμίζω επίσης, πως το πέναλτι ο διαιτητής Βεργέτης, στην κανονική ροή του ματς, δεν το είχε δώσει. Ο VAR Σιδηρόπουλος τον φώναξε για να ξαναδεί την φάση. Κρίνοντας πως πήρε λάθος απόφαση να μην καταλογίσει πέναλτι, καθώς βάσει πρωτοκόλλου του VAR, μόνο έτσι έχει δικαίωμα να τον καλέσει. Επί της ουσίας λοιπόν, ο καταλογισμός ανύπαρκτου πέναλτι, ήταν έργο Σιδηρόπουλου. Και το ανύπαρκτο δεν το λέει ο Τσίλης, το είπε ο Λανουά.

Ποια ήταν λοιπόν η επόμενη μέρα όλου αυτού; Απαντώ για να μην ταλαιπωρήστε να ψάχνετε. Ο Σιδηρόπουλος είναι κανονικά στους ορισμούς για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Ποιο είναι το μήνυμα που θα έπαιρνα αν ήμουν στην θέση του Σιδηρόπουλου απ' αυτή την διαχείριση του αρχιδιαιτητή; Απαντώ και σ' αυτό. Δώσε ανύπαρκτο πέναλτι κατά της ΑΕΚ και θα πας μπροστά. Έχεις θέση στους ορισμούς. Έτσι θα το εκλάμβανε ο Τσίλης. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Αντιθέτως κόπηκε ο Βεργέτης, που πάντα κατά τον Λανουά, τα έκανε όλα καλώς καμωμένα στο Περιστέρι.

