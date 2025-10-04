Η ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα και ο χρόνος που χρειάζεται ο Επτάστερος, η αναγκαία στήριξη στον Κόντη, τι έδειξε η Ευρώπη για τον Ολυμπιακό και τους ανταγωνιστές του. Χτυπάει παντού ο Πρωινός Τύπος!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Σε αυτή τη φάση οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Ο Παναθηναϊκός έχει τις λύσεις για να κερδίσει όλες τις ομάδες, ειδικά από Δεκέμβριο, που θα είναι πλήρης και με Λεσόρ, ο κόσμος του θα δει ωραία πράγματα. Προς το παρόν, όμως, δεν υπήρξε χρόνος για προετοιμασία, οπότε η ομάδα είναι ακόμα ασύνδετη. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση είναι και αναμενόμενα και δικαιολογημένα. Η ομάδα του Αταμάν ήταν πολύ κακή στην άμυνα στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα με πολύ ταλέντο μακριά όσο και μέσα στη ρακέτα...

Ούτε ο Αταμάν ξέρει όμως ακόμα την ομάδα του και αυτό φάνηκε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι από τις πεντάδες που χρησιμοποιούσε και δεν υπήρχε καμία συνοχή μεταξύ τους. Κρίμα για τη φοβερή εμφάνιση των Χουάντσο και Σλούκα. Όμως με δύο πρωταγωνιστές και όλους τους άλλους σε κακή ημέρα δεν κερδίζεις».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η απρόσμενη ήττα από την Γκόου Αχέν Ιγκλις προκάλεσε αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων. Ήταν μια κατραπακιά, σε ένα ματς που οι προσδοκίες ήταν υψηλές. Ωστόσο, όσο απογοητευτικό κι αν ήταν το αποτέλεσμα, θα ήταν τραγικό λάθος να τεθεί υπό αμφισβήτηση η συνεργασία με τον Κόντη. Ο Έλληνας τεχνικός έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εμφυσήσει πνεύμα μαχητικότητας, οργάνωσης και σαφούς ταυτότητας στην ομάδα. Το γεγονός ότι μια κακή βραδιά - που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε ομάδα, ακόμη και στις πιο ισχυρές - επισκιάζει τη συνολική πορεία, δείχνει την τάση για υπερβολικές αντιδράσεις που τόσο συχνά πληγώνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν παραμεριστεί η συναισθηματική φόρτιση, τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα.

Η ομάδα έχει παρουσιάσει σημαντική αγωνιστική πρόοδο, διαθέτει σχέδιο στον αγωνιστικό χώρο, ενώ έχει αναδειχθεί και ένας νέος κορμός παικτών που δένουν με τη φιλοσοφία του προπονητή. Ο Κόντης έχει κερδίσει τα αποδυτήρια με τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και την πίστη στο πλάνο του. Η απομάκρυνση ενός προπονητή με κάθε αφορμή, ειδικά στην πρώτη δυσκολία, είναι ένα μοτίβο που έχει αποδειχθεί καταστροφικό στο παρελθόν. Αντί να γυρίζουμε πίσω σε πρακτικές πανικού, είναι η ώρα για υπομονή, εμπιστοσύνη και στήριξη.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ήττα με ήττα διαφέρει. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά η ήττα του Ολυμπιακού στο Λονδίνο με το κάζο που υπέστησαν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ από Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Τσέλιε αντίστοιχα. ούτε φυσικά οι ήττες των δύο αθηναϊκών ομάδων μπορούν να συγκριθούν με το 3-1 της Θέλτα επί του ΠΑΟΚ. Τι μας δίδαξε η ευρωπαϊκή εβδομάδα; Παρότι ακόμα είμαστε στην αφετηρία της σεζόν, ο Ολυμπιακός δείχνει να βρίσκεται ξεκάθαρα σε θέση ισχύος έναντι των υπολοίπων. Έχει μία ομάδα που είναι έτοιμη από πέρσι και αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι το πότε θα φτάσει στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Πιστεύετε ότι θα υπήρχε άλλη ελληνική ομάδα που θα άντεχε στον ξέφρενο ρυθμό της Άρσεναλ: Δεν υπάρχει...

Εδώ ο ΠΑΟΚ κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο με τη Θέλτα. Ισοφαρίστηκε στο φινάλε του πρώτου 45λέπτου και εν συνεχεία η ομάδα του Βίγκο έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο... Η ΑΕΚ έφτασε για πρώτη φορά σε σημεία αμφισβήτησης. Άδικο το θεωρούμε απέναντι στον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα, ξέρουμε όλοι ποια είναι η μέση άποψη του οπαδού. Όταν κερδίζεις είσαι ο καλύτερος του χωριού και όταν χάνεις έρχεται αμέσως η καταστροφή... Όσο για τον Παναθηναϊκό; Οι παίκτες του αναζητούν πολλές φορές το κουμπί του πανικού και της αυτοκαταστροφής κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αυτό που συνέβη την Πέμπτη με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς είναι κάτι που έχει ξανασυμβεί. Το είδαμε στον Βόλο με την Κηφισιά, το είδαμε και με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - FORZA

Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται και μπήκε από νωρίς σε φάση που δεν κερδίζει. Το πιο μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ βέβαια είναι ότι αυτό το γεγονός δεν αποτελεί το πιο μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει σε αυτή την αρχική περίοδο της σεζόν. Τα προβλήματα είναι πολύ πιο δομικά και έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Εκεί έγιναν πολλά για να μην τα πληρώσει ο ΠΑΟΚ στην πορεία.

Η σχέση ιδιοκτήτη και προπονητή ταρακουνήθηκε για τα καλά και από τότε υπάρχουν πολλά ερωτηματικά με το πώς και πόσο επανήλθε. Μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ προσπάθησε πολύ, στο τέλος όμως και πάλι από μόνος του παραδέχτηκε ότι δεν κατάφερε να πάρει τον φορ που του έλειπε σε μία τόσο πολύ κομβική θέση. Από εκεί και πέρα ήρθε η κρίση στη διαχείριση της υπόθεσης Κωνσταντέλια… Όλα αυτά μαζί δεν αφήνουν τον ΠΑΟΚ να διαχειριστεί καλά την πρώτη κρίση. Ήρθε και αντί να σβήνει, όλο και μεγαλώνει.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ήταν γερό το ταρακούνημα στην Σλοβενία. Και όσο το ζήσαμε από κοντά, το αισθανθήκαμε για τα καλά. Διότι μέσα από το γήπεδο, φαίνεται ακόμα πιο έντονα όταν μια ομάδα βρίσκεται σε πολύ κακό βράδυ. Ακόμα και σε στιγμιότυπα και σημεία του παιχνιδιού, που δεν παίζεται η μπάλα. Το βλέπεις, το αφουγκράζεσαι, το εισπράττεις μέσα από το γήπεδο και πολύ διαφορετικά και πολύ πιο έντονα. Ήταν σε κακό βράδυ η ΑΕΚ. Και η Τσέλιε που «μυρίστηκε αίμα» σχεδόν από την αρχή, όρμησε στο «ψητό». Άλλωστε είναι μια ομάδα, που αν κάνεις το λάθος και την αφήσεις να δώσει εκείνη το ρυθμό και το τέμπο του ματς, δεν θα τα βγάλεις εύκολα πέρα. Ρωτήστε αν θέλετε και την Φιορεντίνα. Και η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ έδωσε στους Σλοβένους όλους τους χώρους για να κάνουν το παιχνίδι τους.

Προφανώς και ένα από τα πιο κομβικά σημεία του παιχνιδιού, ήταν πως η ΑΕΚ όχι απλώς δυσκολεύτηκε, αλλά αδυνατούσε σ' όλο το ματς να ακολουθήσει τις ταχύτητες της Τσέλιε. Μιας ομάδα που βασίζει το παιχνίδι της στο ραν εντ γκαν… Το κτύπημα είναι δυνατό και η αντίδραση πρέπει να βγει μέσα σε δυο μέρες. Αύριο παίζει ξαναμπαίνει η ΑΕΚ στο γήπεδο και η Κηφισιά είναι πολύ επικίνδυνοs αντίπαλος. Και ακόμα πιο επικίνδυνο, τον κάνει το γεγονός πως όλοι οι... οχτροί, αντιλαμβάνονται πως είναι κομβικής σημασίας να βγάλει η ΑΕΚ αντίδραση στο αυριανό ματς. Μ' ότι αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο η ΑΕΚ έχει δείξει πως έχει γερές βάσεις, που τώρα πρώτη φορά, θα τις χρειαστεί τόσο πολύ.

