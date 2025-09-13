Η συντριβή της Εθνικής ομάδας από την Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ κυριαρχεί στον Πρωινό Τύπο του Σαββάτου. Ακόμη, το... άριστα του Ριμπάλτα και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο ΠΑΟΚ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Κρίμα ναι, αλλά άδικο δεν το λες! Η Τουρκία ήτα απλά καλύτερη και κέρδισε δίκαια. Ήταν η απόλυτα κατηφόρα τακτικά το ματς. Ουσιαστικά, ο Σπανούλης, που είχε κάνει φοβερή δουλεία, χθες διάβασε εντελώς λάθος το παιχνίδι, στο οποίο δεν μπήκαμε ποτέ. Ο Αταμάν από πρώτο λεπτό, έκανε ΜΑΤ σε όλα τα επίπεδα στον αντίπαλο του. Όλες τις μέρες δημιούργησε το παραμύθι του Όσμαν και… μας σκότωσε με τον Οσμανί. Όσοι ξέρουν τον Αταμάν και στον συγκεκριμένο παίκτη θα έλεγαν: «Σιγά που δεν θα έπαιζε ο Όσμαν». Δεν υπήρχε περίπτωση να έχανε ένα τόσο μεγάλο ματς. Απόλυτα κομβικός για την Τουρκία (υπενθυμίζω ο πιο εύστοχος παίκτης στα τρίποντα στο Eurobasket) και μεγάλος «πονοκέφαλος» για την Ελλάδα.

Όμως ο Αταμάν εμφάνισε τον «άσο» του Οσμανί. Μεγάλο λάθος του προπονητικού τιμ που άφησε στο ξεκίνημα το σουτ στον παίκτη της Εφές. Έτσι, σε συνάρτηση με την πίεση του Αταμάν στα γκαρντ, χάσαμε «τα αυγά και τα πασχάλια» στο πρώτο ημίχρονο. Με 6 από τα 9 λάθη μας από τους δυο καλύτερους χειριστές μας (Σλούκα και Τολιόπουλο) δεν ήταν εύκολο να κυνηγάς και να γυρίσεις διψήφιες διαφορές (20-33) απέναντι σε μια τόσο ποιοτική ομάδα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Δεν ήταν απλά μια ήττα. Ήταν επίδειξη ανωτερότητας από την ομάδα του Αταμάν. Καθολική επικράτηση σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Οι Τούρκοι έπαιξαν εντυπωσιακή άμυνα, «έπνιξαν» τον Γιάννη και μας… ξεχαρβάλωσε. Τελεία και παύλα. Καλές και άγιες οι αναλύσεις, αλλά το γυμνό μάτι δεν έχει ανάγκη τα στατιστικά για να καταλάβει τι έγινε. Από την αρχή μέχρι το τέλος μοιάζαμε χαμένοι στο γήπεδο. Οι Τούρκοι έμοιαζαν… διαστημικοί μπροστά μας. Μάλλον ορισμένοι από εμάς δεν είχαν μετρήσει στη σωστή διάσταση το γεγονός ότι πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο από τους Σέρβους.

Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν προβάλλαμε σοβαρή αντίσταση. Παντού ήταν καλύτεροι και πρώτα από όλα την εξοντωτική άμυνα. Ο Γιάννης είχε μπλοκαριστεί, ο Σενγκούν «χόρευε» στο καλάθι μας και ο Οσμάνι μας εκτελούσε από όπου ήθελε. Χάσαμε τα αβγά και τα καλάθι, αλλά δεν οφείλει να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, ούτε να ψάχνουμε κάποιον ή κάποιους για να φορτώσουμε πάνω τις ευθύνες. Το Ευρωμπάσκετ συνεχίζεται και υπάρχει στόχος μπροστά. Ότι έγινε δεν αλλάζει. Το χάλκινο μετάλλιο είναι δυνατός στόχος και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας κακοπέσει. Ανασύνταξη δυνάμεων και συσπείρωση ώστε να τον πετύχουμε.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η Εθνική μας πραγματοποίησε το χειρότερό της παιχνίδι στη χειρότερη περίοδο. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχει και η ήττα Ακόμη και μία ήττα όπως η χθεσινή από την Τουρκία που ήταν σκληρή, γιατί το ελληνικό συγκρότημα παρουσιάστηκε αγνώριστο. Ο Τούρκοι αποδείχθηκαν ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τους διεθνείς μας. Όλα πήγαν στραβά κι ανάποδα από τα τα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια δεν μπορούσε να γυρίσει το χαρτί. Ο Εργκίν Αταμάν είχε φτιάξει ένα ειδικό πλάνο εξόντωσης του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έκαναν κάμποσα λάθη στην άμυνα. Ήταν εμφανές ότι δεν υπήρχε συγκέντρωση στις δύο πλευρές του παρκέ.

θα πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε ότι οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από εμάς και κάπου εκεί να σταματήσει η συζήτηση. Δεν χρειάζεται να μεμψιμοιρούμε. Αύριο έχουμε έναν ακόμη τελικό, έστω κι αν είναι ο «μικρός». Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αύριο παίζουμε για ένα μετάλλιο, το οποίο αγνοούμε από το 2000. Έχουν περάσει 16 χρόνια και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι τώρα είναι η στιγμή που θα πρέπει να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη παρέα. Μας γέμισαν με προσδοκίες οι Έλληνες διεθνείς, δεν τα κατάφεραν χθες, αλλά μην τα ισοπεδώσουμε όλα! Ακολουθεί η Φινλανδία που είναι μία εξαιρετικά δύσκολη ομάδα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - FORZA

Τρίτος αγώνας πρωταθλήματος και αν ο ΠΑΟΚ πάρει το διπλό με τον ΟΦΗ στέλνει μήνυμα εξ αρχής για τη δυναμική του, τονώνοντας πάρα πολύ και την αυτοπεποίθησή του. το τρία στα τρία θα είναι μεγάλη υπόθεση για την αρχή του μαραθωνίου. Απέναντι στον ΠΑΟΚ όμως είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες των μικρομεσαίων, ίσως και η καλύτερη σε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού που μπορεί να μην ταιριάζει και καθόλου στον Δικέφαλο. Ο ΟΦΗ έχει τον ίδιο προπονητή, τον Ράσταβατς που ξέρει να οργανώνει καλά τις ομάδες του στην άμυνα.

Κάτι τέτοιο θα περιμένουμε και την Κυριακή, έναν απόλυτα συμπαγή ΟΦΗ, ο οποίος όμως έχει τους παίκτες για να βγάλει και πολύ καλές κόντρα επιθέσεις, επιδιώκοντας να βρει τον αντίπαλο ανοργάνωτο. Ο ΠΑΟΚ σε κάποια παιχνίδια και σε αυτό το διάστημα έδειξε να έχει πρόβλημα στις αμυντικές του μεταβάσεις, εκεί ακριβώς που θα χτυπήσει ο ΟΦΗ. Το πιο κρίσιμο στο παιχνίδι είναι το σημείο που ο ΠΑΟΚ θα χάνει την μπάλα! Πώς θα αντιδράσει;

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Δεν ήταν μόνο η μεταγραφική ενίσχυση. Ίσως αυτό να ήταν και το πιο εύκολο κομμάτι. Ήταν και η διαχείριση κάποιων υποθέσεων, που ήταν γιγαντιαίος γρίφος. Όπως του Λαμέλα και όπως του Μαρσιάλ. Αυτό που κατάφερε ο Ριμπάλτα και με τον Αργεντινό και με τον Γάλλο, ίσως στο μέλλον θα πρέπει να διδάσκεται σε ΙΕΚ ποδοσφαιρικών παραγόντων. Έβγαλε από την πλάτη της ΑΕΚ, μέσα σ' ένα μόνο καλοκαίρι, τα δυο πιο υψηλά συμβόλαια σ' ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και με την πλευρά της ΑΕΚ, να κρατά ελάχιστα δυνατά χαρτιά στις διαπραγματεύσεις. Για να λέμε και την αλήθεια, σχεδόν κανένα. Όλα τα χαρτιά τα κρατούσε η πλευρά του Λαμέλα και του Μαρσιάλ.

Κι όμως, ο ένας πλέον είναι βοηθός προπονητή στην Σεβίλλη και ο άλλος ετοιμάζεται να παίξει μπάλα στο Μεξικό και την Μοντερέι. Κυρίως όμως, δεν είναι πλέον βαρίδια φορτωμένα στον Νίκολιτς στα Σπάτα και στα ταμεία της ΑΕΚ. Όσο για τον τρόπο που ο Ριμπάλτα υλοποίησε τον μεταγραφικό σχεδιασμό, άγγιξε και σ' αυτό το άριστα. Πάντα θα υπάρχουν κουβέντες για κάποιες θέσεις που ίσως θα χρειαζόντουσαν είτε προσθήκες, είτε αναβαθμίσεις. Το δεξί μπακ, ο στόπερ. Χρειαζόταν κάτι εκεί. Αυτή όμως η συζήτηση θα υπάρχει πάντα, υπάρχει και τώρα.

