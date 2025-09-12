Σε γαλανόλευκο φόντο ο Πρωινός Τύπος, με τη μεγάλη μάχη της Εθνικής απέναντι στην Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket να δεσπόζει.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

Πάντοτε ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, σε οποιοδήποτε σπορ, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Το περιμένουν πώς και πώς οι δύο λαοί και οι νικητές απολαμβάνουν ως νέκταρ την επιτυχία. Θα πρότεινα, όμως, να το δουν άπαντες αποκλειστικά από την αθλητική πλευρά του. Γιατί τα σπορ «χωρίζουν» μόνο για όσο χρόνο διαρκεί ένα παιχνίδι, ενώ ο αθλητισμός συνολικά ενώνει τους λαούς.

Η Τουρκία διαθέτει μια εξαιρετική εθνική ομάδα μπάσκετ και νομίζω ότι είναι το δυσκολότερο εμπόδιο στον δρόμο της δικής μας Εθνικής για τη μεγάλη διάκριση. Αν η Ελλάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει με άλλον αέρα στον τελικό, πιθανότατα τη Γερμανία. Η ψυχολογία της θα είναι στον ουρανό με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Όμως πρέπει να σταθμίσουμε τα δεδομένα. Θεωρητικά, η Τουρκία είναι το φαβορί. Όχι μόνο επειδή διαθέτει τον Σενγκούν που τρελαίνει κόσμο, όχι μόνο επειδή είναι μια ομάδα που μπορεί να τρέξει, να ποστάρει, να σουτάρει, να πιέσει, αλλά επειδή έχει στον πάγκο της τον πιο δύσκολο αντίπαλο: τον Εργκίν Αταμάν! Ο άνθρωπος είναι, εκτός από κορυφαίος προπονητής, ειδικός στα mind games. Το... ξεκίνησε ήδη με τον Γιάννη και τα δήθεν φάουλ του που δεν δίνουν οι διαιτητές.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Αυτό που διαφοροποιεί τον Αταμάν από όλους σχεδόν τους προπονητές του καιρού μας είναι ότι οι ομάδες του στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε επιθετικές, ούτε αμυντικές. Ο Αταμάν δεν περιμένει να δει την επίθεση της ομάδας του να σημειώνει πάνω από 90 πόντους για να κερδίσει, έχει κερδίσει πολλές φορές με πόντους πολύ λιγότερους. Από την άλλη δεν ανήκει σίγουρα στους μανιακούς που πιστεύουν πως τα πάντα είναι η άμυνα. Και ακριβώς γι' αυτό νομίζω ότι θα ασχοληθεί κυρίως με το πως η Τουρκία θα είναι παραγωγική στην επίθεση και αποτελεσματική στην άμυνα, παρά θα προσπαθήσει να κάνει κάτι με τον Γιάννη.

Η αλήθεια είναι πως αν επιχειρήσει να περιορίσει τον Γιάννη με τον Οσμάνι ή τον Σανλί ή τον Γιουρτσεβέν στο ένας εναντίον ενός ο Greek Freak μπορεί να καρφώνει όλη νύχτα: ο Σενγκούν θα δώσει βοήθειες. Αλλά άλλο οι βοήθειες, άλλο το να στηθεί μηχανισμός: αυτό από τον Αταμάν δεν το περιμένω. Ο Αταμάν θα εμφανίσει μια Τουρκία που θα παίξει για να βάλει ένα καλάθι παραπάνω και να κερδίσει: τον Αταμάν τον ενδιαφέρει ο Σενγκούν, ο Λάρκιν. ο αναγεννημένος Κορκμάζ, ο Οσμάν να κάνουν τα δικά τους και το κακό είναι ότι μπορούν. Αλλά αν την αποκλείσεις γυρνάς σίγουρα με μετάλλιο κι έχεις μπροστά σου ένα τελικό για να γράψει ιστορία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Εδώ που έφτασε η Εθνική στο Ευρωμπάσκετ, δεν υπάρχει άλλος προορισμός παρά η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Έχει μπροστά της την αήττητη Τουρκία και εάν την υποχρεώσει σε πρώτη ήττα θα βρει μπροστά της την αήττητη Γερμανία, εκτός εάν έχει αντίρρηση η εκπληκτική παρέα του Μάρκανεν στον άλλον ημιτελικό. Εδώ που τα λέμε, και η Εθνική αήττητη είναι, καθώς εκείνη η άνευ σημασίας αποτυχία της απέναντι στη Βοσνία μάλλον σε καλό λειτούργησε όπως αποδείχτηκε στα επόμενα καθοριστικά ματς, όταν έβγαλε εκτός τουρνουά πρώτα τους Ισπανούς, μετά τους Ισραηλινούς και προσφάτως τους Λιθουανούς του (εκ των MVP) Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Επίσης σε αρκετά παιχνίδια μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί πως άτρωτος δεν είναι κανένας. Ούτε φυσικά οι Τούρκοι παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις τους και την εξαιρετική ομάδα που έχει στα χέρια του ο Εργκίν Αταμάν, αλλά ούτε και οι Γερμανοί που έπρεπε να απογυμνωθεί λόγω φάουλ ο Λούκα Ντόντσιτς από συμπαίκτες πρώτης επιλογής για να νικήσουν τους Σλοβένους. Προφανώς δεν ήταν άτρωτα τα φαβορί που έμεναν νωρίς εκτός, όπως η Σερβία και η Γαλλία, αλλά και η ελληνική ομάδα. Κανείς δεν είναι ανίκητος, αλλά με βάση την εικόνα των τελευταίων αγώνων η δική μας ομάδα μοιάζει περισσότερο δύσκολο να χάσει. Από κάθε άλλη. Και αυτό το πιστεύει η ίδια, κάτι που μετράει περισσότερο σε νοκ άουτ αναμετρήσεις τέτοιας κρισιμότητας από τις γενικότερες εκτιμήσεις.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Μια εβδομάδα πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός δίνει ένα παιχνίδι που μοιάζει πολύ περισσότερο σημαντικό απ' ό,τι θα περίμενε. Μόνος του έκανε τα πράγματα να είναι κρίσιμα τόσο νωρίς, λόγω της «γκέλας» με τον Λεβαδειακό, εκείνου του απρόσμενου 1-1 στη Λεωφόρο με το γκολ του Βέρμπιτς. Πέρασαν οι μέρες από τότε, μάλλον ξεπεράστηκε η εσωστρέφεια που από νωρίς έδειχνε να έρχεται για τους Πράσινους, έφυγαν οι περισσότεροι παίκτες για τις εθνικές τους ομάδες και γυρίζουν με πιο καθαρό μυαλό. Είναι και θέμα Βιτόρια πλέον να εμφανίσει μια ομάδα και καλύτερη στο γήπεδο και πνευματικά πιο έτοιμη.

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Λεβαδειακό έδειξε εκείνα τα άσχημα στοιχεία που μας είχε δείξει και πέρσι και τα οποία δεν τα εμφάνισε στα ματς της Ευρώπης. Υπάρχει εξήγηση. Σε όλα του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έως τώρα έπαιξε σε ανοιχτούς χώρους, προσπάθησε να τους εκμεταλλευτεί και δεν είχε ομάδες που κλείνονταν στα καρέ τους όπως έκανε ο Λεβαδειακός, όπως θα κάνει η Κηφισιά και όπως έκαναν πολλές ομάδες την περασμένη σεζόν. Ο Πορτογάλος προπονητής δεν το έλυσε πέρσι. Καλείται να το κάνει φέτος για να μη σπαταλάει ο Παναθηναϊκός βαθμούς που θα του στοιχίσουν.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Σ’ αυτό το τελευταίο θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση. Διότι νομίζω πως πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς, πρώτα με τον εαυτό μας. Όταν πέρυσι, τέτοια εποχή, ήρθε ο Μαρσιάλ στην ΑΕΚ, προφανώς και στην άκρη του μυαλού μου είχα πόσο ισχυρή δόση ποδοσφαιρικού παραλογισμού τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά είδε η απόκτηση Μαρσιάλ. Αυτά όμως έμειναν στην άκρη και μπροστά βγήκε η αγαθιάρα φωνούλα που έλεγε πως η ΑΕΚ μπορεί να δώσει την σπίθα ακόμα και στον Αντωνάκη για να γίνει έστω και χωρίς γκάζι, ο Αντωνάρας που κάποτε ήταν. Για να είμαστε δίκαιοι, για λίγο μέσα στον Δεκέμβρη έγινε. Και μας έψησε ακόμα περισσότερο. Βεβαίως από τον Γενάρη και μετά, μέχρι ακόμα και την καλοκαιρινή προετοιμασία φέτος, δεν νομίζω πως έχω δει πιο ράθυμο και πιο αδιάφορο ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ. Α

λλά η πραγματικότητα είναι πως όταν ήρθε, αντί για την ποδοσφαιρική λογική, στα μυαλά μπήκε μπροστά η ποδοσφαιρική ελπίδα. Και έτσι την πατήσαμε. Κλείνω την παρένθεση. Είναι πόλη σημαντικό το γεγονός, πως η ΑΕΚ κατάφερε έστω και τώρα, να βρει έναν τρόπο να δώσει τον Μαρσιάλ. Και το ένα εκατομμύριο που πήρε κιόλας, δείχνει πως ο Ριμπάλτα και γενικώς ΑΕΚ, όχι απλώς δεν είναι άντε πάμε να ξεφορτωθούμε παίκτες, αλλά ακόμα και την τελευταία στιγμή και σε μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις, έχουν τον τρόπο να κερδίζουν οφέλη για την ομάδα. Κάτι που θα πρέπει να τους πιστωθεί.

