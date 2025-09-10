Σε γαλανόλευκο φόντο ο Πρωινός Τύπος, σχολιάζοντας τον νέο θρίαμβο της Εθνικής μπάσκετ κόντρα στη Λιθουανία, αλλά και τα πεπραγμένα της ποδοσφαιρικής μετά την ήττα από τη Δανία.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

Aν έλεγες πριν από το Ευρωμπάσκετ ότι η Ελλάδα θα έφτανε στον ημιτελικό, ότι θα έσπαγε την «κατάρα» των (8) νοκ άουτ με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Κώστα Αντετοκούνμπο και τον Βασίλη Τολιόπουλο, μάλλον θα σε περνούσαν για... παλαβό. Κι όμως. Η μεγαλύτερη μέχρι την επόμενη, όπως έχει πει ο Θεός Νίκος Γκάλης νίκη των 16 τελευταίων ετών για την Εθνική μπάσκετ ήρθε με πρωταγωνιστές «από τον πάγκο». Ο ΠΙΣ-ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ με 17 πόντους διέλυσε κάθε αμυντική προσπάθεια των Λιθουανών. Και ο Κώστας Αντετοκούνμπο όρθωσε ως ΘΗΡΙΟ συγκλονιστικό τείχος, διαλύοντας κάθε προσπάθεια των αντιπάλων να προσεγγίσουν το ελληνικό καλάθι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν η ομάδα του Σπανούλη οικοδόμησε την ανωτερότητά της.

Ο ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ήταν ξανά ο θεμέλιος λίθος. Όμως οι δικοί του 29 πόντοι και η συνολική συνεισφορά ήταν κάτι αναμενόμενο. Ο άνθρωπος είναι ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. Αλλά, ευτυχώς, δεν είναι μόνος του. Έχει γύρω του συμπαίκτες καμικάζι και συνολικά μια σπουδαία ΟΜΑΔΑ της οποίας ηγείται. Αυτός, όπως και οι αρχηγοί, Κώστας Σλούκας και Κώστας Παπανικολάου, οι οποίοι ήταν ΕΚΕΙ, σημαιοφόροι του θριάμβου.

Και τώρα, στον ημιτελικό, η σπουδαία Τουρκία του Εργκίν Αταμάν. Μιλάμε για ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΓΑΝΤΩΝ. Αλλά η Εθνική πλέον φώναξε, έδειξε ότι όλα τα μπορεί. Ο τελικός δεν είναι όνειρο απατηλό, αλλά ένα παιχνίδι... δρόμος που μπορεί να γίνει πραγματικότητα...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Για να φτάσει η Εθνική στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ και να είναι πια έτοιμη να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο αφού περάσει από την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπρεπε να έχει συμπαραστάτες. Απέναντι στη Λιθουανία τους είχε και τους παραείχε. Τον αδερφό του τον Κώστα, τον άλλο Κώστα τον αρχηγό, τον άλλο Κώστα τον Σλούκα, τον Βασίλη Τολιόπουλο, τα υπόλοιπα παιδιά που έκαναν όσα έπρεπε και όποτε έπρεπε. Ο Βασίλης Σπανούλης είδε όλα όσα ήθελε στη χθεσινή μεγάλη βραδιά της Εθνικής και ετοιμάζεται για τη μεγάλη κόντρα με τον αντίπαλό του και στην Ευρωλίγκα. Εδώ, σε αυτό το τουρνουά, όλα είναι διαφορετικά. Και όλα μοιάζουν ελληνικά!

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε τρομερή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει τον Γιάννη και να τον κοντράρει σε ηγετικό ρόλο. Στατιστικά το έκανε (έφαγε και τις τάπες του στο τέλος), αλλά δεν ήταν κάτι που πείραξε τον τεράστιο ηγέτη της Εθνικής. Έκανε πάλι τα δικά του και ξεσήκωσε τον μπασκετικό πλανήτη, αλλά έπαιξε τόσο ώριμα για την ομάδα και την έκανε ασταμάτητη. Μπροστά στους αγριεμένους Λιθουανούς οπαδούς και στους ηρωικούς Έλληνες, η νίκη μπαίνει στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μέχρι την επόμενη μιας ομάδας που θέλει και μπορεί το χρυσό.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Ο Γιοβάνοβιτς προσπαθεί να γίνει ομοσπονδιακός προπονητής: ακόμα δεν είναι. Διευθύνει την Εθνική σαν να είναι ένας σύλλογος. Οι σύλλογοι, όμως, παίζουν σε πρωταθλήματα, δίνουν ματς διαρκώς και το να ζητείς απ' την ομάδα να κάνει κάθε φορά τα πράγματα που ξέρει χωρίς να στέκεσαι στον αντίπαλο είναι συνήθως καλό: φτιάχνει νοοτροπία και ταυτότητα. Όμως οι εθνικές ζουν αλλιώς. Εδώ ο αντίπαλος έχει πάντα κάτι το ιδιαίτερο, οι ομάδες που αντιμετωπίζεις είναι διαφορετικές και κατά συνέπεια διαφορετικοί πρέπει να είναι κι οι τρόποι. Αν δεν είναι, ομάδες, όπως η Δανία, που έχουν το δικό τους παιχνίδι λόγω παραδόσεων, νοοτροπίας κι εντέλει δουλειάς θα σου κάνουν κακό. Ο Γιοβάνοβιτς σε καμία απ' τις απαντήσεις του δεν αναφέρθηκε στους Δανούς: αυτό από μόνο του δείχνει πως μάλλον ασχολήθηκε ελάχιστα μαζί τους. Και πριν απ' το ματς. πράγμα που φάνηκε και στη σούπερ επιθετική σύνθεση που κατέβασε, αλλά και στις παρεμβάσεις του απ' τον πάγκο.

Το τρίτο και τελευταίο γκολ π.χ. που η Εθνική μας δέχεται (και που καλό θα ήταν να το αποφύγει) το δέχεται διότι με το πέρασμα στο ματς του Ιωαννίδη δίπλα στον Παυλίδη η Εθνική παραχωρεί στους Δανούς ακόμα πιο πολλούς χώρους. Το ότι στις καθυστερήσεις δεν δέχτηκε και τέταρτο οφείλεται στον Τζολάκη και στην αστοχία των Δανών. Δεν κακίζω τον Γιοβάνοβιτς. Πρέπει να διαχειρίζεται μία Εθνική ως ομοσπονδιακός. Δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι απλό. Αυτό το μάθημα έπρεπε να το έχει πάρει ήδη στην ήττα απ' την Αγγλία. Τότε η ήττα αποδόθηκε στη... χρυσόσκονη της Πρέμιερ Λιγκ. Αλλά όπως τότε έτσι και τώρα όλα σχεδόν είχαν να κάνουν με μία κακή προετοιμασία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Στη δική μας χώρα που συμπεριφέρεται περισσότερο με τσίρκο, η κριτική ύστερα από νίκες μοιάζει σαν τη γύρη την άνοιξη, προκαλεί αλλεργίες. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως όταν επισημαίνεις τα λάθη και τις παραλείψεις ύστερα από μία «πεντάρα» είναι γιατί αντιπαθείς τον προπονητή, τους παίκτες ή κάνεις πολιτική κατά της ΕΠΟ. Η ανώμαλη προσγείωση της Εθνικής στο παιχνίδι με τη Δανία δεν ήταν κάτι που εξέπληξε γιατί αποδεδειγμένα πια, ο Γιοβάνοβιτς αρνείται να διορθώσει τα λάθη του. Το ματς με τους Σκανδιναβούς ήταν ένα deja vu του αγώνα με την Αγγλία.

Όπως και τον περασμένο Νοέμβριο έτσι και τώρα το ματς ήταν στο κατάμεστο από ενθουσιώδεις φιλάθλους γήπεδό μας, είχαν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες, η Εθνική προερχόταν από σπουδαίες νίκες, ο Γιοβάνοβιτς ήταν στο απυρόβλητο από μία κάστα ανθρώπων που τον θεωρούν κάτι ανάμεσα σε Γκουαρντιόλα και Αντσελότι, ενώ η νίκη αποτελούσε μονόδρομο. Το αποτέλεσμα, ίδια απογοητευτική εικόνα, ίδιες αντιδράσεις από τον Γιοβάνοβιτς, ίδιο βαρύ σκορ (0-3). Και στους δύο αγώνες ο «Αντσελογκουαρντιόλα» κοιμήθηκε στον πάγκο όταν όλη η Ελλάδα έβλεπε πως η ομάδα υπέφερε και ήταν θέμα χρόνου η κατάρρευσή της. Τόσο στο ματς με την Αγγλία όσο και με τη Δανία, αντέδρασε αλλάζοντας παίκτες αφού το ματς είχε χαθεί, στην επανάληψη. Η στατιστική του πρώτου ημιχρόνου με τους Βίκινγκς μιλά από μόνη της.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Για να ξέρουμε τι λέμε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή για την επίθεσή της, έχει ένα ρόστερ με Γιόβιτς, Μαρσιάλ, Πιερό και Ζίνι! Μια τετράδα δηλαδή, που αν κάποιος μάς έλεγε πέρυσι ότι αυτό θα είναι το «καρέ» της ΑΕΚ για την επίθεση το επόμενο καλοκαίρι, θα ψάχναμε σιντριβάνι για να... πανηγυρίσουμε. Ήρθαν όμως τα πράγματα έτσι με τον Μαρσιάλ, από τον περσινό τραυματισμό του και μετά, που δικαίως και λογικά δεν υπάρχει, όχι απλά ενθουσιασμός, αλλά ούτε καν πίστη και αισιοδοξία, ότι θα δούμε τον Γάλλο να παίζει βάσει της πραγματικής του ποιότητας και αξίας.

Για να ξέρουμε τι λέμε, επίσης, ο Γιόβιτς είναι η μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στην Ελλάδα και ο Μαρσιάλ ήταν η μεταγραφή του περσινού καλοκαιριού στην Ελλάδα. Ο Ζίνι είναι ένα μεγάλο πρότζεκτ για την ΑΕΚ, που έδωσε δείγματα γραφής, κάνοντας πράγματα και θαύματα πέρυσι στον Λεβαδειακό. Και ο Πιερό είναι αποδεδειγμένα ένας φορ, που μπορεί να δίνει λύσεις. Στα δικά μου μάτια, η αναγκαιότητα για ένα καλύτερο δεξιό μπακ από αυτά που διαθέτει η ΑΕΚ και έναν ακόμα στόπερ ώστε να μην κάνουμε τον σταυρό μας, μην τυχόν και βγει... off κάποιος από τους υπάρχοντες βασικούς, είναι μεγαλύτερη από αυτή του ενός ακόμα επιθετικού, αρκεί να μην βγει εντελώς από την εξίσωση ο Μαρσιάλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.