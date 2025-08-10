Ο Χολμς που μπορεί να κάνει... άβατο την "πράσινη" ρακέτα, η ΑΕΚ που δεν πείθει ενόψει Άντερλεχτ, η προβληματική πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, η νέα νίκη του Ολυμπιακού! Όλα στο μπλέντερ του Τύπου!

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Από τον Βαλαντσιούνας στον Χολμς. Ο Αμερικανός ήρθε στην Αθήνα για να φορέσει τη φανέλα με το Τριφύλλι και παρότι ήταν το… plan B, ίσως εξελιχθεί σε… τζόκερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Βαλαντσιούνας ήταν, χωρίς αμφιβολία, ο πρώτος στόχος, όμως, το γεγονός ότι δεν ήρθε, λόγω του πανίσχυρου συμβολαίου του στο ΝΒΑ, μπορεί να βγάλει κερδισμένο τον Επτάστερο, όσο κι αν το «γκέλ» που κάνει ο Ρισόν Χολμς, παρά το ταλέντο του, δεν είναι ίδιο για τους φίλους του Τριφυλλιού με αυτό του Λιθουανού γίγαντα. Πώς θα βγει κερδισμένος ο Παναθηναϊκός; Ήδη η μη απόκτηση του Βαλαντσιούνας έφερε δύο παίκτες και κράτησε έναν ακόμα. Τρεις αντί για έναν δηλαδή.

Ήταν κοινό μυστικό ότι το "χρυσό" συμβόλαιο του Λιθουανού θα περιόριζε τις υπόλοιπες κινήσεις, αφού διαφορετικά το μπάτζετ θα εκτοξευόταν (παραμένει, πάντως, πολύ ψηλά). Αντ’ αυτού ήρθε ο Αμερικανός, έγινε το "μπαμ" με Ρογκαβόπουλο έμεινε στην ομάδα και ο Γιουρτσέβεν, που με τον Βαλαντσιούνας δύσκολα θα συνέχιζε. Αποκτήθηκε ένας Έλληνας ιδιαίτερα ταλαντούχος και "μπαρουτοκαπνισμένος" παρά την ηλικία του στην Ευρωλίγκα, προκειμένου να καλύψει το κενό στο "3", αφού ο Παπαπέτρου σταμάτησε και ο Γκριγκόνις δεν είναι σίγουρο πότε θα είναι απολύτως έτοιμος. Έμεινε ένας ψηλός ως τρίτος στην ιεραρχία που θα τον ήθελαν πολλοί ακόμη και ως πρώτο, ο οποίος, έπειτα από έναν χρόνο προσαρμογής μπορεί να εμφανιστεί πολύ καλύτερος. Και ήρθε και ο Αμερικανός σέντερ που μπορεί να κάνει "άβατο" την "πράσινη" ρακέτα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η ΑΕΚ κι έτσι όπως είναι τώρα μπορεί να τα βγάλει πέρα και να περάσει τον Άρη Λεμεσού. Το θέμα είναι αν μπορεί να τα βγάλει πέρα και με την Άντελεχτ, ώστε να μπει στον όμιλο του Κόνφερενς Λιγκ. Δεν ξέρω σε ποια αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς κι αν προλαβαίνει να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης με τη βελγική ομάδα. Έτσι κι αλλιώς η ομάδα του Νίκολιτς παίζει χωρίς σέντερ φορ εδώ και καιρό, αφού ο Πιερό έχει να σκοράρει σχεδόν ένα εξάμηνο.

Ωστόσο το πρόβλημα της «Ένωσης» δεν σταματά μόνο στην κορυφή της επίθεσης. Ο ίδιος ο Ριμπάλτα στις δηλώσεις του είπε καθαρά ότι για να γίνει η ομάδα όπως τη σχεδιάζει θα χρειαστούν ακόμη δύο μεταγραφικές περίοδοι. Σα να πηγαίνει μακριά η βαλίτσα. Πάμε δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι. Εκείνο που δεν ξεκαθάρισε είναι οι στόχοι που έχει η ομάδα του μέχρι τότε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συμμετοχή στον όμιλο του Κόνφερενς Λιγκ δεν συζητείται. Έτσι όπως είναι η ΑΕΚ δεν πείθει ότι μπορεί να πάρει την πρόκρισή απ’ την Άντερλεχτ.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΑΣΤΑΣ - FORZA

Δεν ήταν ακριβώς η πρεμιέρα που περίμενα για τον ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Όμως υπάρχουν προσδοκίες. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Κάποια πρέπει να είναι τα ζητούμενα. Ειδικά όταν μιλάμε για κρίσιμες νοκ - άουτ αναμετρήσεις που κρίνουν στόχους. Αυτό που εισέπραξα στην ατμόσφαιρα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα με την Βόλφσμπεργκερ, ήταν μια απονευρωμένη κατάσταση. Ένα αποπροσανατολισμένο περιβάλλον που δεν αντιλαμβάνονταν προς τα πού είναι ο στόχος. Ένα γενικό μούδιασμα.

Κάπως μουδιασμένος ο κόσμος στις κατάμεστες κερκίδες της Τούμπας, κάπως μουδιασμένες οι αντιδράσεις και η συμπεριφορά του, κάπως μουδιασμένοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο, κάπως μουδιασμένο το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου σε ολόκληρο το 90λεπτο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα της εξωαγωνιστικής τοξικότητας που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω αν έχει αρχίζει να παρεισφρέει και σε άλλους τομείς της ασπρόμαυρης οικογένειας. Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά «γλίτωσε» την ποδοσφαιρική τιμωρία από μια φανερά ανίσχυρη αλλά πολύ καλά διαβασμένη ομάδα.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η αλήθεια είναι ότι λόγω του πρώτου ματς, που λογικά είχε την πρώτιστη σημασία, πέρασαν στα... ψιλά, οι δηλώσεις του Ριμπάλτα στο pre game της αναμέτρησης στη Λεμεσό. «Χρειαζόμαστε ακόμα δύο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι ακριβές το νούμερο των μεταγραφών που θα κάνουμε τώρα. Κάποιος μπορεί να φύγει, κάποιος να έρθει και ειδικά στις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, μπορούν να γίνουν πράγματα», είπε ο Ισπανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Μετά λοιπόν από τον Νίκολιτς, ήρθε και ο Ριμπάλτα να μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια και κυνισμό για το πλάνο της ΑΕΚ. Και να ξεκαθαρίσει αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά που δεν είναι στην πραγματικότητα για τον πολύ κόσμο, ότι δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα, αυτό το καλοκαίρι...

Τα «πάρε σκούπα», τα «να φύγουν όλοι και να γίνουν 20 μεταγραφές» και άλλα τέτοια... χαριτωμένα, είναι μόνο για να τα γράφουν και να τα λένε στο τέλος κάθε αποτυχημένης σεζόν, όσοι αρέσκονται σε... καρδούλες και σε αποθεωτικά σχόλια του τύπου «μόνο εσύ τα γράφεις». Έγραφα και όταν είχε αποτύχει οικτρά η ΑΕΚ, μένοντας εκτός Ευρώπης από τον Άρη και κάνοντας νέο ξεκίνημα με τον Αλμέιδα, ότι το σωστό και το ρεαλιστικό συνάμα θα ήταν να γίνουν οχτώ στοχευμένες μεταγραφές, που σε συνδυασμό με τη σωστή δουλειά και προετοιμασία σε ένα καλοκαίρι ΧΩΡΙΣ μάλιστα Ευρώπη, θα μπορούσε να αλλάξει όλα τα δεδομένα και φυσικά να διεκδικήσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Άκουγα τα... μπινελίκια της ζωής μου, τελικά εκείνο το καλοκαίρι έγιναν ακριβώς οχτώ στοχευμένες μεταγραφές και η ΑΕΚ κατέκτησε το νταμπλ Scripta manent...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Από τη νέα νίκη του Ολυμπιακού στη φετινή προετοιμασία του, εκτός από το καταπληκτικό γκολ του Τσικίνιο και την ατυχία με τους τραυματισμούς, αξίζει να κρατήσει κανείς μία πολύ καθοριστική παράμετρο όσον αφορά το συνολικό πλάνο. Ο Καλογερόπουλος και ο Ρέτσος, με τη συμβολή φυσικά των υπολοίπων στο ανασταλτικό κομμάτι, έκαναν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και δεν άφησαν τους επιθετικούς της Ουνιόν Βερολίνου να γίνουν απειλητικοί, παρά μόνο μία φορά στο τέλος, στη μοναδική φάση που το δίδυμο δεν ήταν σε ετοιμότητα μετά την αποτυχία του Βέζο να παίξει καλή άμυνα από την αριστερή πλευρά.

Ο Καλογερόπουλος αποτελεί την τέταρτη λύση αυτήν τη στιγμή στο γκρουπ των στόπερ, ενώ ο Ρέτσος είχε δοκιμαστεί άλλη μία φορά στην αριστερή πλευρά και δεν τα είχε πάει καλά, ενώ χθες ήταν σχεδόν αλάνθαστος, δείχνοντας ότι μπορεί να δώσει ανά πάσα στιγμή και συνθήκη λύσεις στην ενδεκάδα. Δεν σημαίνουν όλα αυτά ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό για μια επίπονη σεζόν, αλλά είναι αλήθεια πως οι αμυντικοί του, με τέτοιες εμφανίσεις σαν κι αυτή απέναντι σε μία ομάδα της Μπουντεσλίγκα, πείθουν ότι μπορεί η αναζητούμενη βελτίωση στην οπισθοφυλακή του Ολυμπιακού να είναι διαρκής. Και επειδή σχολιάζουμε σήμερα το αμυντικό μέρος του παιχνιδιού, δεν μπορεί να μην προκαλεί χαμόγελα και αύξηση του ανταγωνισμού στα άκρα η νέα καλή εμφάνιση από Κοστίνια και Μπρούνο.

