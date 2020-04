«Χλευάζει τον κόσμο που δεν έχει τα προς το ζην - Νοοτροπία "ξέρεις ποιος είμαι εγώ;"»

Αδωνις Γεωργιάδης, Γιάνης Βαρουφάκης και Αλέξης Τσίπρας έχουν την τιμητική τους στον σημερινό Πολιτικό Τύπο.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διά του υπουργού Ανάπτυξης, χλευάζει την ένδεια των πολιτών, οι οποίοι έπειτα από δεκαετή εγκλεισμό στα μνημονιακά κάτεργα, που στήριξαν με φανατισμό πολιτικοί όπως ο κ. Γεωργιάδης, δεν έχουν τα προς το ζην.

Ένα ποσό της τάξεως των 5.000 ευρώ θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς να πληρώσουν τους χρεωστούμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ ώστε να επανασυνδεθεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, να ξεχρεώσουν τις οφειλές σε ανθελληνικότατους φόρους, όπως ο ΕΝΦΙΑ, και να γλιτώσουν το βιος τους, και να αποπληρώσουν χρέη που έχουν πέσει πάνω τους και τους πλακώνουν σαν ταφόπλακες.

Ο κ. Γεωργιάδης, κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια, νομίζει ότι όλοι κάνουν ταξίδια και δαπανούν χρήματα σε εστιατόρια και ψώνια… Ας μην προκαλούνται, επιτέλους, άλλο οι πολίτες!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΥΤΟ το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»! Αυτό που κατέστρεψε την Ελλάδα. Αυτό που εφάρμοσαν επί δεκαετίες κόμματα που κυβέρνησαν, κόμματα που ήταν στην αντιπολίτευση, μεγαλοσυμφέροντα και μικροσυντεχνίες. Ολοι με αυτό πορεύτηκαν. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»! Με αυτό έκαναν κουμάντο και έδιναν εντολές για ρουσφέτια, για κομπίνες, για ό,τι γούσταραν.

ΤΟ πρόβλημα με τον Βαρουφάκη και βέβαια δεν είναι το πρόστιμο των 150 ευρώ. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και μιας και υποδύεται τον σούπερ ιδιοφυή τύπο και τον κοσμοπολίτη, ας διαβάσει το «Time». Για να κατανοήσει γιατί για μια ακόμη φορά έγινε το παράδειγμα προς αποφυγήν για όλη την Ελλάδα.

ΣΤΟ εξώφυλλο του νέου τεύχους του «Time» βρίσκεται ο Φραντσέσκο Μενκίζε, αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο στη Ραβένα. Τι δηλώνει ο Ιταλός γιατρός στο «Time»; «We must get it into our heads that our lives have changed», στα αγγλικά για να το καταλάβει καλύτερα ο Βαρουφάκης. Ή αλλιώς σε… μπακαλίστικα ελληνικά «πρέπει να το βάλουμε στην κούτρα μας πως έχουν αλλάξει οι ζωές μας»!

ΑΥΤΟ είναι το ζήτημα με τον κύριο Βαρουφάκη. Αν ήταν στην Αίγινα όταν έγινε το lockdown ας έμενε εκεί και ας μιλούσε μέσω Skype. Αν γύρισε στην Αθήνα, ας καθόταν στο σπίτι του εδώ. Εκτός αν πιστεύει πως διαθέτει υπερδυνάμεις και δεν μπορεί να κολλήσει και να μεταδώσει τον κορονοϊό σε άλλους ανθρώπους. Τότε, μπαίνουμε σε άλλα… μονοπάτια, που ξεφεύγουν από το δημοσιογραφικό σχόλιο.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Ποτέ δεν χώρεσε σε έτοιμες συνταγές σκέψης και δράσης. Πέρασε από ποικίλες ομάδες αντίστασης, συλλογικότητες αγώνα και πολιτικά κόμματα, συμφωνώντας και διαφωνώντας κατά καιρούς, αλλά πάντοτε διατηρώντας την ιδιαίτερη προσωπική σκοπιά, με θεμέλιο όχι μόνο την ξεχωριστή εμπειρία ζωής, αλλά και τη βαθιά καλλιέργειά του, προϊόν της μαθητείας του κοντά σε σπουδαίους δασκάλους, αλλά κυρίως της επιμονής του στην αυτομόρφωση.

Μέχρι και τον τελευταίο καιρό δήλωνε με χιούμορ ότι δεν ξέρει ακόμα αν είναι αριστερός ή αναρχικός. Αυτό το χιούμορ, που τον συνόδευε μέχρι το τέλος, σημάδεψε την ιδιαίτερη κοινωνικότητά του, αλλά υπήρξε και σημάδι της αισιόδοξης ματιάς του για τα πράγματα.

Ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του πίστευε στο καλύτερο αύριο, βασισμένος στην πίστη του στους ανθρώπους. Οχι τους «επίλεκτους» ή τους «φωτισμένους», αλλά τους πολλούς, τους ανίσχυρους, που αν ενωθούν μπορεί να γίνουν ανίκητοι.

Η «Εφ.Συν.» τον αποχαιρετά με συντριβή. Ο Περικλής Κοροβέσης μαζί με τον στενό φίλο του Γιάννη Καλαϊτζή, που χάθηκε και αυτός πρόωρα, πίστεψαν όσο κανείς άλλος το συνεταιριστικό μας εγχείρημα και δεν έπαυε να μας εμψυχώνει όλους, υποδεικνύοντας ως διέξοδο στην εποχή της κρίσης τη συλλογική δουλειά, το μοίρασμα, την ανιδιοτέλεια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Τώρα που μπήκε Μεγάλη Εβδομάδα και φαίνεται τα πράγματα λίγο να στρώνουν, στο μυαλό όλων μας υπάρχει μια αίσθηση που δεν τολμούμε ακόμη να ομολογήσουμε: τη γλιτώσαμε στο φτερό!

Από εκεί και πέρα βεβαίως οι απόψεις διίστανται.

Τη γλιτώσαμε επειδή ο Θεός της Ελλάδας είναι μεγάλος, θα υποστηρίζουν ίσως οι φιλόθρησκοι.

Τη γλιτώσαμε επειδή ο ελληνικός λαός έκανε σωστά τη δουλειά του στις εκλογές, θα αντιτείνουν οι δημοκρατικοί.

Δεν έχει σημασία, λέω εγώ. Ό,τι κι αν συνέβη, αρκεί που έγινε η δουλειά. Οι Ισπανοί που τα έκαναν ανάποδα πάνω για 200.000 κρούσματα και 20.000 νεκρούς.

Ένας Έλληνας πανεπιστημιακός του εξωτερικού έκανε τη σύγκριση Ελλάδας και Ισπανίας (Takis Pappas, https://pappaspopulism.com/coronavirus-spain-and-greece/) και δημοσίευσε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Οι δύο χώρες είναι καλά πεδία σύγκρισης για ευνόητους λόγους. Κυρίως επειδή η επιδημία εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα κι όταν εκδηλώθηκε έτρεχε ήδη το τραυματικό προηγούμενο της Ιταλίας.

Τι έκανε η Ελλάδα και με τι αποτελέσματα το ξέρουμε.

Πάμε Ισπανία. Όπου εκεί το πρόβλημα αποδεικνύεται αδιανόητο.

Αρχές Μαρτίου και παρά τους πρώτους νεκρούς, η Ισπανία όχι μόνο δεν παίρνει κανένα περιοριστικό μέτρο, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπει τις μαζικές συγκεντρώσεις.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ - protothema.gr

Ενα δεύτερο διδακτικό μάθημα από τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο τρόπος που το ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε την κρίση του 1989-90 και σε χρόνο ρεκόρ: μόλις σε τρία χρόνια επέστρεψε στην εξουσία.

Απλώς ο Ανδρέας της περιόδου 1993-96 ήταν ένας δεύτερος Ανδρέας. Είχε καταφέρει έναν μακράς πνοής πολιτικό και ιδεολογικό μετασχηματισμό, που τον διαχώριζε από τον Ανδρέα της πρώτης οκταετίας. Ο δεύτερος Ανδρέας είχε εγκαταλείψει αρκετά τον κρατισμό, είχε μετακινηθεί σημαντικά υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ασπάστηκε την προοπτική της Συνθήκης του Μάαστριχτ και της ΟΝΕ, άνοιξε διαύλους με την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Ο μετασχηματισμός ήταν εμφανής και στα πρόσωπα.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου είχε την ευθύνη της οικονομίας, η βιομηχανική πολιτική και οι ιδιωτικοποιήσεις πέρασαν στον Κώστα Σημίτη, το νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών ανέλαβε ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Τρία πρόσωπα που δεν είχαν σχέση με το ΠΑΣΟΚ του «δώσ’ τα όλα».

Δεν υπάρχει πιο καθαρό αποτύπωμα για τον μετασχηματισμό του δεύτερου Ανδρέα από την καταλυτική διαπίστωση ότι «είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος».

Στα δικά μας τώρα: Είναι ο Αλέξης έτοιμος για τον δεύτερο Τσίπρα; Αν ναι, τότε η πορεία του ιδεολογικού και πολιτικού μετασχηματισμού αποτελεί μονόδρομο. Ο Τσίπρας στην πρώτη πρόκληση της συγκυρίας, την περίοδο 2010-15, έδειξε ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός «transformer» πολιτικού. Μεταμόρφωσε μια Αριστερά του καφενείου σε κυβερνώσα Αριστερά.

Η δεύτερη φορά είναι πιο σύνθετη. Αρχίζει από την εγκατάλειψη των στερεοτύπων στην ανάγνωση του Κ. Μητσοτάκη. Εδράζεται στον ρεαλισμό της παραδοχής ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Χρειάζεται πρόγραμμα και στρατηγική. Προϋποθέτει τον ριζικό μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Τσίπρα. Τα στοιχήματα είναι ανοιχτά.

KΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - zougla.gr

Για να γίνει κατανοητό πως τα ορμέφυτά μας θα νικούν πάντα τις κοινωνικές εντολές, δέστε τα ζώα, όχι της ζούγκλας γιατί αυτά είναι πολύ μακριά, αλλά τα δικά σας κατοικίδια όταν έχουν οίστρο τα θηλυκά και τα άρρενα αγέλη από πίσω να πάρουν το μερίδιο της ηδονής.

Λένε «ναι, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι πλέον ζώα (τουλάχιστον μερικοί, όντως είναι πιο ζώα και από τα ζώα) και έχουν χάσει την χιμαιρική αυτήν επιθυμία να αναπαράγονται, αφού μεσολαβούν πλέον η λογική και η κοινωνική θέσμιση».

Αυτό όμως που δεν έχουν χάσει είναι το ανιδιοτελές πάθος για ηδονές της σάρκας, και ως προς αυτό υπερτερούν των ζώων αφού κάνουν πλέον σεξ για το σεξ και πολύ λιγότερο για να κάνουν παιδιά· ειδικά στις μέρες μας που η φυλή των ευρωπαίων γεννά σπανίως συγκριτικά με το παρελθόν.

Οι άνθρωποι με τον πολιτισμό χάσανε σιγά σιγά την πρωτόγονη αυτή αίσθηση του ζευγαρώματος για τεκνοποιία και την αντικατέστησαν με πληθώρα απολαύσεων και οργίων που θα έκαναν τον DeSade να κοκκινίζει και να σκίζει το βιβλίο του για την αθώα Justine.

Το κόκκινο κραγιόν, τα μαύρα εσώρουχα, τα αρώματα, είναι ενισχυτικά της επιθυμίας και γι’ αυτό σήμερα οι οίκοι μόδας είναι από τις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις.Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι γυναίκες στα πάρτυ στα καταφύγια των βομβαρδισμών έβαζαν τα πιο κόκκινα κραγιόν και τα πιο σέξυ εσώρουχά τους · στο Λονδίνο δε, είχαν εφεύρει την τέχνη της εικονικής ζαρτιέρας, γιατί καλσόν δεν υπήρχαν ούτε για δείγμα τότε, ζωγραφίζοντας τα πόδια τους έτσι που να μοιάζουν ότι φορούν μαύρα διαφανή καλσόν με την ραφή στο πίσω μέρος της γάμπας να γίνεται με μαρκαδόρο!!!