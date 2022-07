Το... σιωπηλό μήνυμα της Ραπίνο για την στήριξη της Γκράινερ (pics)

Το αστέρι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών παρέλαβε το «Μετάλλιο της Ελευθερίας», την υψηλότερη αμερικανική πολιτική διάκριση, φορώντας ένα λευκό παντελόνι με κεντημένο στο πέτο ένα λουλούδι και τα αρχικά «BG».

Η Γκράινερ, η οποία παραμένει κρατούμενη από τον περασμένο Φεβρουάριο και τώρα δικάζεται στη Ρωσία, ομολόγησε την ενοχή της για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε μια υπόθεση που παρακολουθεί στενά η Ουάσιγκτον.

Ο Τζο Μπάιντεν θα κάνει ό,τι μπορεί για να την επαναπατρίσει, διαβεβαίωσε εκ νέου την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ, την ώρα που ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει τιμήσει πολλές προσωπικότητες που αντιπροσωπεύουν στα μάτια του τα μεγάλα αμερικανικά ιδανικά. Ανάμεσά τους, η Μέγκαν Ραπίνο, αλλά και η κορυφαία γυμνάστρια, Σιμόν Μπάιλς.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι αυτές οι δύο αθλήτριες, εκτός από το ότι λάμπουν στα αθλήματά τους, είναι αφοσιωμένες στην υπεράσπιση των LGBTQ+ ατόμων και στην ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών (Μέγκαν Ραπίνο) και στην ψυχική υγεία (Σιμόν Μπάιλς).

Ο Τζο Μπάιντεν τίμησε επίσης διακεκριμένους ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα, έναν πρώην εκλεγμένο αξιωματούχο που αγωνίζεται για τον έλεγχο των όπλων, μια νοσοκόμα που ήταν το πρώτο άτομο που εμβολιάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και, μετά θάνατον, το αφεντικό και συν-ιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς και τον πρώην Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, και ήρωα πολέμου Τζον Μακέιν.

Megan Rapinoe receives the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the U.S., for her work in advocating for gender pay equality, racial justice and LGBTQI+ rights 🏅 pic.twitter.com/wPMkGYaf4c