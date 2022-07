Οπαδός πήγε στην τουαλέτα του «Σαν Σίρο» το 2004, μπερδεύτηκε και τελικά έμεινε χαμένος στο Μιλάνο για δέκα χρόνια!

Ίντερ και Βασιλεία αναμετρήθηκαν στο Μιλάνο για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ το 2004. Οι «νερατζούρι» επικράτησαν με 4-1 και ένας οπαδός της ελβετικής ομάδας έζησε την... απόλυτη εμπειρία!

Ο Ρολφ Μπαντλ χρειάστηκε να πάει στην τουαλέτα του γηπέδου λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ωστόσο, κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη θέση του, όπου ήταν με έναν φίλο του, χάθηκε και τελικά... ξέμεινε πρώτα στο «Σαν Σίρο» και κατόπιν και στην ιταλική πόλη.

Είχε είκοσι ευρώ στην τσέπη του, δεν είχε κινητό και καμία υποχρέωση πίσω στην Ελβετία, οπότε το είδε σαν μια ευκαιρία να γνωρίσει το Μιλάνο.

Και κατέληξε να κοιμάται στους δρόμους της ιταλικής πόλης, ζητιάνευε φαγητό και τσιγάρα, ενώ το γεγονός ότι δεν είχε στενούς συγγενείς δεν προκάλεσε ανησυχία για την... εξαφάνισή του.

Μια φορά την εβδομάδα πήγαινε στα δημόσια ντουζ και έκανε μπάνιο και δεν έδειχνε να έχει πρόβλημα. «Δεν είχα λόγο να γυρίσω στο σπίτι. Απολάμβανα την ελευθερία μου» είπε.

Όταν, όμως, είχε ένα ατύχημα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί με δεδομένο ότι δεν είχε χαρτιά, οι ιταλικές αρχές επικοινώνησαν με τις αντίστοιχες ελβετικές και ο οπαδός... αναγκάστηκε να γυρίσει στην πατρίδα του μια δεκαετία μετά από την ημέρα που απλά πήγε στην τουαλέτα του «Σαν Σίρο» και χάθηκαν τα ίχνη του...

