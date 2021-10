Στέλεχος της Nike αποκάλυψε ότι έχει πάει φυλακή!

Ο 73χρονος, σήμερα, Μίλερ μιλώντας στο Sports Illustrated αποκάλυψε ότι στο παρελθόν, το 1965, όταν ήταν περίπου 16 ετών μπήκε στη φυλακή, κατηγορούμενος για δολοφονία.

Ο Μίλερ είχε δολοφονήσει τον 18χρονο Έντουαρντ Γουάιτ για να τον εκδικηθεί για το μαχαίρωμα ενός φίλου του, που είχε μπλέξει σε συμμορίες. «Ήμουν μεθυσμένος, ήταν ο πρώτος από την αντίπαλη συμμορία που συνάντησα, δεν με προκάλεσε. Μου πήρε χρόνια να συνειδητοποιήσω τον αντίκτυπο της πράξης μου», λέει σήμερα ο Μίλερ.

Χωρίς να πει για πόσο διάστημα έμεινε στη φυλακή, ο Μίλερ ανέφερε ότι σπούδασε λογιστικά και αφότου βγήκε έκανε μία σημαντική και μεγάλη καριέρα, συνεργαζόμενος και με τον Μάικλ Τζόρνταν.Μεταξύ άλλων όλα αυτά τα χρόνια έχει εργαστεί στην Kraft, στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς και πλέον εκτελεί χρέη εκτελεστικού διευθυντή στη Nike. «Ήταν κάτι που με έτρωγε μέσα μου» είπε ο Μίλερ και έφερε στην επιφάνεια το καλά κρυμμένο μυστικό του.

Running the Trail Blazers and Jordan Brand, Larry Miller rose to the top of the basketball world.



But, he tells @HowardBeck, he's lived in constant fear of his deepest secret being exposed: that, as a teen, he shot and killed a man. https://t.co/T4mp6GpCmx pic.twitter.com/mXvl4dDGsx