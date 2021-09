«Α και την ψάχναμε»! - Επικό tweet του ξενοδοχείου του οποίου την ομπρέλα κρατούσε ο Μητσοτάκης

Η εμφάνιση του πρωθυπουργού στο λαϊκό προσκύνημα του Μίκη Θεοδωράκη με ομπρέλα ξενοδοχείου έγινε viral εντός συνόρων με χρήστες των social media να ανεβάζουν διάφορα ποστ και σε πολλές περιπτώσεις να αλλάζουν το λογότυπο της ξενοδοχειακής αλυσίδας Wiltcher's Steigenberger.

Η φωτογραφία, όμως, έφτασε τελικά και στο ίδιο το ξενοδοχείο όταν Έλληνας χρήστης του twitter την έστειλε ρωτώντας «μήπως σας λείπει μια ομπρέλα».

Η απάντηση ήρθε σήμερα, μία εβδομάδα αργότερα.

'ah, we've been looking for that one' έγραψε στο λογαριασμό του το ξενοδοχείο («Α και την ψάχναμε' σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση).