View this post on Instagram

Eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho e por todas as mensagens recebidas. Eu estou muito feliz em poder defender o maior clube da Grécia. Agora é trabalhar muito e lutar por nossos objetivos. Vamos Olympiacos!!!! 👊🏻🔴⚪️⚽️ Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την υποδοχή. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας. Ελπίζω να κατακτήσω τίτλους όπως κατέκτησα με όλες τις ομάδες με τις οποίες αγωνίστηκα. Πάμε Ολυμπιακάρα! 👊🏻🔴⚪️⚽️ @olympiacosfc I would like to thank everyone for the messages and for all the caring I have received. I am very happy to defend the biggest club in Greece. Now, we have to work hard and fight for our objectives. Let’s go Olympiacos!!! 👊🏻🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #Piraeus #Greece