View this post on Instagram

David was spotted in the village of Burford, Oxon 🏡🇬🇧 @DavidBeckham popped out to the shops in his classic @LandRover 🛺 with his daughter Harper 👧🏼👨‍👧 #DavidBeckham #HarperBeckham #Beckham #LandRover #Burford #England #UK #🇬🇧 دیوید در روستای برفورد ، آکسون ديده شد دیوید بکهام با اتوموبیل لندروور کلاسیک خود به همراه دخترش هارپر در حال خرید کردن ديده شدن