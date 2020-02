Χρυσοί Σκούφοι 2020: Το αγαπημένο στέκι των Βιεϊρίνια - Σλούκα ανάμεσα στα κορυφαία

View this post on Instagram

Όταν πριν 12 χρόνια ξεκινούσαμε με όραμα το Γλυκάνισο θέλαμε να προσφέρουμε την αγάπη μας για τη γαστρονομία.Η επιβράβευση του κόσμου μας ωθούσε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε και να ανεβάζουμε τις απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Το θεωρούμε χρέος μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το ίδιο και καλύτερο φαγητό, με τις ίδιες και καλύτερες υπηρεσίες, για να ανταποκριθούμε πρώτα στην εμπιστοσύνη του κόσμου που μας επισκέπτεται καθημερινά αλλά και για να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς όλους τους πελάτες και συνεργάτες μας που κάνανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα.#xrysoiskoufoi2020 #glikanisos