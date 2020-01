View this post on Instagram

- Che, ¿y cómo relatan en Santiago del Estero con este calor? 🥵🥵... . . #TNTSports #CentralCórdobaSdE #Colón #fútbol #Football #soccer #sport #sports #Deporte #deportes #video #videos #videosport #videosports #Superliga #SAF #FutbolArgentino #calor #relatores #SantiagoDelEstero