Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να το έχουμε δει όλοι...

Η μανία του Μάικλ Τζόρνταν για τα ματς one on one είναι πασίγνωστη. Αυτό το παιχνίδι, ωστόσο, ήταν γραφτό να μείνει για πάντα «απαγορευμένο»...

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο menshouse.gr