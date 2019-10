Πατήρ και υιός Πετράκης για τον Αστέρα Τρίπολης!

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για την διπλή (κρητική) υποψηφιότητα, με…φόντο την μετά – Μπόρχα Χιμένεθ εποχή στον πάγκο της αρκαδικής ομάδας.

Ο Μπόρχα Χιμένεθ στηρίζεται στον Αστέρα Τρίπολης, παρά τον φτωχό απολογισμό (1 νίκες – 5 ήττες) στην εκκίνηση της φετινής κούρσας του πρωταθλήματος.

Η αλήθεια πάντως είναι πως ο Ισπανός τεχνικός, κάθε άλλο παρά δεμένο έχει τον…γάιδαρό του στον Μοριά.

Και το σίγουρο είναι πως θα κριθεί με πιο αυστηρά κριτήρια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.

Κι όλα αυτά, ενώ δεν έχει σταματήσει να κυκλοφορεί το σενάριο που φέρνει τον Γιάννη Πετράκη να αποτελεί τον βασικό υποψήφιο για την μετά – Χιμένεθ εποχή στον πάγκο του Αστέρα.

Παλιός γνώριμος της αρκαδικής ομάδας ο Ρεθυμνιώτης κόουτς, ανέβασε τον Αστέρα από την Δ΄Εθνική στην Γ΄Εθνική και έκατσε στον πάγκο της ομάδας την διετία (2004-06).

Οι ιδιοκτήτες του Αστέρα («Μπακοκαϋμενάκηδες») τρέφουν διαχρονικά μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του κόουτς, ο οποίος εφόσον τελικά λάβει σινιάλο επιστροφής μετά από 13 χρόνια στην Τρίπολη, παίζει (και σημειώστε αυτό) να΄χει βασικό συνεργάτη ή αλλιώς ασίσταντ κόουτς τον γιο του!

Ο Γιώργος Πετράκης παραμένει χωρίς ομάδα έπειτα από την λύση της συνεργασίας με τον Κισσαμικό τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στις αρχές του μήνα που διανύουμε «γείωσε» το ενδιαφέρον της Παναχαϊκής και εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

By the way, εκτός από τον Κισσαμικό έχει περάσει στο παρελθόν από τον πάγκο του Ηροδότου και του Ερμή Ζωνιανών.

Ο Πετράκης – junior ασφαλώς και θα ήθελε να πάρει…μυρωδιά από σουπερλιγκάτους πάγκους και ο πατέρας του θα μπορούσε να του φανεί χρήσιμος και να τον πάρει ως ασίσταντ κόουτς.

Με την προϋπόθεση φυσικά πως θα επιβεβαιωθεί το σενάριο που φέρνει τον Γιάννη Πετράκη να πιάνει δουλειά στην Τρίπολη, από την στιγμή που αποσυρθεί η εμπιστοσύνη των Αρκάδων στο πρόσωπο του Μπόρχα Χιμένεθ.

Για να δούμε, τι θα δούμε.