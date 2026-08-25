«Σύννεφα» για παίκτη που υπέγραψε στον Ολυμπιακό πριν 6 μήνες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του έδειξε με τον σκληρό τρόπο την δυσαρέσκειά του και τα τελευταία 24ωρα υπάρχει έντονη φημολογία για το μέλλον του.

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