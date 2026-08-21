«Θα μου άρεσε να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι – Καλά σου έκανε»: Το φρικιαστικό μήνυμα στην Ιωάννα Παλιοσπύρου

Έξι χρόνια μετά την αδιανόητη επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγινε αποδέκτης ενός φρικιαστικού μηνύματος μίσους.

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