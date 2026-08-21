Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ «Θα μου άρεσε να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι – Καλά σου έκανε»: Το φρικιαστικό μήνυμα στην Ιωάννα Παλιοσπύρου 21-08-2026 12:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Έξι χρόνια μετά την αδιανόητη επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγινε αποδέκτης ενός φρικιαστικού μηνύματος μίσους. Δείτε τι της έγραψαν με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr Πηγαίνει στη ΔΕΘ για τη μεγάλη νίκη: Το σχέδιο του Ανδρουλάκη και το «τυράκι» που θα τον απογειώσει instanews.gr Βίντεο-ανάλυση: Η γνωστή φετινή αρρώστια έφερε την ξενέρα στο ΟΑΚΑ menshouse.gr Το είδαμε και αυτό! Η Βούλτεψη κατάφερε να εξοργίσει μέχρι και δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Εάν κλονιστεί η πίστη στον Νίστρουπ… menshouse.gr «Θα μου άρεσε να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι – Καλά σου έκανε»: Το μήνυμα μίσους στην Ιωάννα Παλιοσπύρου dailymedia.gr «Αφήστε τον να πάει δωρεάν στην Μπάρτσα»: Οι οπαδοί της Ατλέτι ψήφισαν για τον «προδότη» Χούλιαν Άλβαρες menshouse.gr 10/10 ούτε οι φιλόλογοι: Θα τερματίσεις τις 10 SOS ερωτήσεις αρχαιοελληνικής ιστορίας που έχουν κάψει γενιές μαθητών; menshouse.gr O τέλειος διάδοχος του Μητσοτάκη: Βγαίνει στα social media φτιάχνοντας κλίμα αλλαγής σκυτάλης στη ΝΔ instanews.gr «Θα μου άρεσε να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι – Καλά σου έκανε»: Το φρικιαστικό μήνυμα στην Ιωάννα Παλιοσπύρου SHARE