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Έλληνας ο ιδανικός αντι-Τζολάκης στον Ολυμπιακός

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Γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη και το σπουδαίο όνομα Έλληνα τερματοφύλακα για τους Πειραιώτες.

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Έλληνας ο ιδανικός αντι-Τζολάκης στον Ολυμπιακός