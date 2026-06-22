Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Tι συμβαίνει με Πένια και Παναθηναϊκό 22-06-2026 17:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πώς ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Ισπανό τερματοφύλακα από την Μπαρτσελόνα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Το έλεγαν, αλλά κανείς δεν τους πίστευε: Μεγάλη έκπληξη με τη Λένα Φλυτζάνη στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Βάλε το κινητό στο αθόρυβο: Οι 3 καλύτερες ταινίες της 5ετίας που είναι άψογες από το πρώτο λεπτό έως το τελευταίο menshouse.gr Πόσο λάθος κάνουν για τον Ζοτς… menshouse.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Παρότι δεν θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων: Το κανάλι που κέρδισε την Σία Κοσιώνη μετά τον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Tι συμβαίνει με Πένια και Παναθηναϊκό SHARE