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Νέες αποχωρήσεις στην ΑΕΚ - Φεύγουν δύο μεγάλα συμβόλαια μετά τον Περέιρα

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Η ΑΕΚ δεν κάνει απλώς ξεκαθάρισμα. Αλλάζει πίστα με σκοπό να φτιάξει ομάδα επιπέδου για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ποια ονόματα βρίσκονται κοντά στην έξοδο;

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Νέες αποχωρήσεις στην ΑΕΚ - Φεύγουν δύο μεγάλα συμβόλαια μετά τον Περέιρα