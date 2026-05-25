Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Νέες αποχωρήσεις στην ΑΕΚ - Φεύγουν δύο μεγάλα συμβόλαια μετά τον Περέιρα 25-05-2026 23:24 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ΑΕΚ δεν κάνει απλώς ξεκαθάρισμα. Αλλάζει πίστα με σκοπό να φτιάξει ομάδα επιπέδου για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ποια ονόματα βρίσκονται κοντά στην έξοδο; Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Τεστ ευφυΐας 10 ερωτήσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ έχεις IQ 130 menshouse.gr Με… γλυκό τον 13ο μισθό: Τα 3 +1 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκη instanews.gr Η κίνηση -ματ του Ανδρουλάκη: Το πρόσωπο με το οποίο θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα instanews.gr Με τις χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε φαγητό και διαμονή: Το νησί με τις 100 παραλίες είναι απόλαυση τον Σεπτέμβρη menshouse.gr Ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Κίνηση-ματ: Ο νέος ισχυρός άνδρας στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Πέρασαν στα ψιλά, όμως έσκισαν: Οι 2 επενδύσεις στο ελληνικό Dragons’ Den που έβγαλαν πολλά λεφτά menshouse.gr 28 ετών, αγνώριστη: H Ξανθούλα Τζερεφού δεν θυμίζει πλέον σε τίποτα το plus size μοντέλο του GNTM dailymedia.gr Νέες αποχωρήσεις στην ΑΕΚ - Φεύγουν δύο μεγάλα συμβόλαια μετά τον Περέιρα SHARE