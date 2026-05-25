Νέες αποχωρήσεις στην ΑΕΚ - Φεύγουν δύο μεγάλα συμβόλαια μετά τον Περέιρα

Η ΑΕΚ δεν κάνει απλώς ξεκαθάρισμα. Αλλάζει πίστα με σκοπό να φτιάξει ομάδα επιπέδου για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ποια ονόματα βρίσκονται κοντά στην έξοδο;