Ο χαφ που… κλέβει ο Ολυμπιακός - Πώληση που φέρνει τα πάνω-κάτω στην άμυνα

Ο χαφ από την La Liga που έχουν ξεχωρίσει στο Λιμάνι, πόσο εύκολα μπορεί να έρθει Ελλάδα και ο μεγάλος αντίπαλος των Πειραιωτών. Ποια πώληση μπορεί να φέρει κι άλλη μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας;

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