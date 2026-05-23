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Σάκκαρη: «Ναι, μου έκανε πρόταση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης!»

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Μαρία Σάκκαρη μιλάει για την πρόταση γάμου που την… άφησε άφωνη!

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Σάκκαρη: «Ναι, μου έκανε πρόταση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης!»