Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Σάκκαρη: «Ναι, μου έκανε πρόταση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης!» 23-05-2026 21:23 SDNA Newsroom ΠΡΟΣΩΠΑ Μαρία Σάκκαρη 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Μαρία Σάκκαρη μιλάει για την πρόταση γάμου που την… άφησε άφωνη! Δείτε τι ακριβώς συνέβη μ' ένα κλικ εδώ! Το νησί-έκπληξη του φετινού καλοκαιριού: Κέρδισε τους Έλληνες τουρίστες με τις τιμές και τις ζεστές παραλίες του menshouse.gr Κίνηση-ματ: Ο νέος ισχυρός άνδρας στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Είπε τελικά το ναι στον Μητσοτάκη: Ο πασίγνωστος παρουσιαστής που κατεβαίνει υποψήφιος με τη ΝΔ instanews.gr Λόγος για να κάνεις συνδρομή: Το Netflix μόλις ανέβασε την πιο πολυαναμενόμενη ταινία της χρονιάς menshouse.gr Σηκώνει το γάντι: Η απάντηση Τσίπρα για το ποιος χρηματοδοτεί το νέο του κόμμα instanews.gr Πάνω από 13/15, εύγε: Αναγνωρίζεις από μια φωτό 15 ιστορικά πρόσωπα που οι μισοί Έλληνες αγνοούν; menshouse.gr Ανώτατου επιπέδου δυσκολίας: Εάν κάνεις πάνω από 7/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι υπερπαίκτης menshouse.gr 28 ετών, αγνώριστη: H Ξανθούλα Τζερεφού δεν θυμίζει πλέον σε τίποτα το plus size μοντέλο του GNTM dailymedia.gr Σάκκαρη: «Ναι, μου έκανε πρόταση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης!» SHARE