Έκλεισε η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ - Ευρωπαίος στόπερ... θηρίο

Ο σχεδιασμός της νέας ΑΕΚ προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς. Η πρώτη μεταγραφή που ολοκληρώθηκε, πότε θα ανακοινωθεί και οι επόμενες κινήσεις.