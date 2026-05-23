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Έκλεισε η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ - Ευρωπαίος στόπερ... θηρίο

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Ο σχεδιασμός της νέας ΑΕΚ προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς. Η πρώτη μεταγραφή που ολοκληρώθηκε, πότε θα ανακοινωθεί και οι επόμενες κινήσεις.

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Έκλεισε η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ - Ευρωπαίος στόπερ... θηρίο