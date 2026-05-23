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Αυτό είναι το deal για Κοστίνια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπράιτον

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Άμεσες οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό που πουλάει τον Πορτογάλο και αγοράζει αμέσως τον αντικαταστάτη του.

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Αυτό είναι το deal για Κοστίνια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπράιτον