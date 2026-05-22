Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Πωλείται ομάδα της Super League - Νέο αφεντικό επιχειρηματίας από το ποδόσφαιρο 22-05-2026 20:20 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ιστορικός σύλλογος φημολογείται ότι αλλάζει χέρια, αφού ο νυν ιδιοκτήτης αποφάσισε να αποχωρήσει και βρήκε ήδη τον διάδοχό του και πάλι από το ποδόσφαιρο. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Το πείραμα του Νίστρουπ… menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: 10 ερωτήσεις γεωγραφίας που εκθέτουν και τους πιο διαβασμένους - Μπορείς το 10/10; menshouse.gr Με 42 ηχηρά ονόματα: Αυτές είναι οι φωνές στο νέο ραδιόφωνο του MEGA dailymedia.gr Transition: Τι ετοιμάζει ο Ζοτς που δεν το έχει ξαναδεί η Ευρώπη menshouse.gr Πραγματική ιστορία γεμάτη αδρεναλίνη: Η ταινία που ανέβηκε στο Nο1 του Netflix έσβησε σε χρόνο dt τις υπόλοιπες menshouse.gr Οριστική απόφαση Τσίπρα: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει στο κόμμα του παρότι δεν έχει παραιτηθεί από βουλευτής instanews.gr «Αυτό το πράγμα είναι τελείως αντισεξουαλικό»: Η απάντηση του Οικονόμου για το σχόλιο στη Μάρω Καρούση που θεωρήθηκε σεξιστικό dailymedia.gr Μετά την ανακοίνωση θα έχει… και γλυκό: Το όνομα στο νέο κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθεί instanews.gr Πωλείται ομάδα της Super League - Νέο αφεντικό επιχειρηματίας από το ποδόσφαιρο SHARE