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Πωλείται ομάδα της Super League - Νέο αφεντικό επιχειρηματίας από το ποδόσφαιρο

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Ο ιστορικός σύλλογος φημολογείται ότι αλλάζει χέρια, αφού ο νυν ιδιοκτήτης αποφάσισε να αποχωρήσει και βρήκε ήδη τον διάδοχό του και πάλι από το ποδόσφαιρο.

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Πωλείται ομάδα της Super League - Νέο αφεντικό επιχειρηματίας από το ποδόσφαιρο