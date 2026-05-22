Πωλείται ομάδα της Super League - Νέο αφεντικό επιχειρηματίας από το ποδόσφαιρο

Ο ιστορικός σύλλογος φημολογείται ότι αλλάζει χέρια, αφού ο νυν ιδιοκτήτης αποφάσισε να αποχωρήσει και βρήκε ήδη τον διάδοχό του και πάλι από το ποδόσφαιρο.