Η ΑΕΚ της επόμενης ημέρας: Οι 4 σίγουρες μεταγραφές και ο Γιαννούλης

Ο σχεδιασμός για το ρόστερ της επόμενης σεζόν με όραμα την είσοδο στη league Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και τα δεδομένα για τον διεθνή μπακ.

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