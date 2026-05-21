MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η ΑΕΚ της επόμενης ημέρας: Οι 4 σίγουρες μεταγραφές και ο Γιαννούλης

0
Ο σχεδιασμός για το ρόστερ της επόμενης σεζόν με όραμα την είσοδο στη league Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και τα δεδομένα για τον διεθνή μπακ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Η ΑΕΚ της επόμενης ημέρας: Οι 4 σίγουρες μεταγραφές και ο Γιαννούλης