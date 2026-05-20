Τσάπρας, Κορέια και Μπουτά για Ολυμπιακό - Ποιον έχουν ξεχωρίσει

Ρεπορτάζ για τις δύο μεταγραφές που ψάχνει ήδη ο Ολυμπιακός στη θέση του δεξιού μπακ. Ο παίκτης από τη Super League και οι δύο νέες περιπτώσεις από Βαλένθια και Κοπεγχάγη.

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