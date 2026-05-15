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ΑΕΚ για χαφ 9 εκατ. από τη Μαρσέιγ - Έρχεται… τζάμπα στην Ελλάδα

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Ο 22χρονος χαφ από τη λίστα του Χαβιέρ Ριμπάλτα που μένει ελεύθερος σε έναν μήνα και απασχολεί σοβαρά την Ένωση.

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ΑΕΚ για χαφ 9 εκατ. από τη Μαρσέιγ - Έρχεται… τζάμπα στην Ελλάδα