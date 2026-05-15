Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η λεπτομέρεια που κόστισε εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό 15-05-2026 22:06 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Και ένας από τους λόγους που ο Μπενίτεθ θα χαιρετήσει την άλλη εβδομάδα. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Μάιρα Καρλή: Η νέα σέξι δικηγόρος του Deal θα αφήσει άφωνο ακόμα και τον Θαναηλάκη dailymedia.gr Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ menshouse.gr H Οδύσσεια του Νόλαν και ο Τσίπρας: Μεταγραφή στην ΕΛ.Α.Σ. με επικό βίντεο instanews.gr Αξίζει ο Στάγκε μία προσφορά άνω των 8,5 εκατομμυρίων από τον Παναθηναϊκό; menshouse.gr Δεν πήραν το όνομα, πήραν όμως τον καναπέ: Το Studio 3 κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ με σκηνικό ΕΡΤ dailymedia.gr Πηγαίνει στη ΔΕΘ για τη μεγάλη νίκη: Το σχέδιο του Ανδρουλάκη και το «τυράκι» που θα τον απογειώσει instanews.gr Με πρωταγωνιστή-μύθο: Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι menshouse.gr 3 επιλογές, όλες καταπληκτικές: Το καλύτερο νέο σουβλάκι της Αθήνας δίνει ξανά αξία σε αυτά που πρέπει menshouse.gr Η λεπτομέρεια που κόστισε εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό SHARE