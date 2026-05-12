Εκτάκτως στο Μπράιτον ο μάνατζερ του Κωστούλα - Εμπλέκουν ξανά Ολυμπιακό!

Γιατί βρέθηκε ο ατζέντης του Χαράλαμπου Κωστούλα στην Αγγλία, η συνάντηση με τον αγγλικό σύλλογο, οι φήμες για την επόμενη σεζόν και τι ζητάει ο παίκτης

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