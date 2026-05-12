MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Εκτάκτως στο Μπράιτον ο μάνατζερ του Κωστούλα - Εμπλέκουν ξανά Ολυμπιακό!

0
Γιατί βρέθηκε ο ατζέντης του Χαράλαμπου Κωστούλα στην Αγγλία, η συνάντηση με τον αγγλικό σύλλογο, οι φήμες για την επόμενη σεζόν και τι ζητάει ο παίκτης

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

 

Εκτάκτως στο Μπράιτον ο μάνατζερ του Κωστούλα - Εμπλέκουν ξανά Ολυμπιακό!