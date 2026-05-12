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Με εντολή Ηλιόπουλου φέρνει νέο… Γιόβιτς η ΑΕΚ - 3+4 κινήσεις Ch. League

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Η συμφωνία Ριμπάλτα, Νίκολιτς για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, η εντολή Μάριου Ηλιόπουλου για ομάδα Champions League και η φημολογία για την πρώτη κίνηση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

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Με εντολή Ηλιόπουλου φέρνει νέο… Γιόβιτς η ΑΕΚ - 3+4 κινήσεις Ch. League