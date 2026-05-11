Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο προπονητής που ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό 11-05-2026 22:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το τελευταίο σενάριο που προέκυψε για τον επόμενο προπονητή των πράσινων. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Έκανε τους πιστούς να διαδηλώνουν έξω από τα σινεμά: H πιο «βλάσφημη» ταινία των 90s στριμάρει επιτέλους και στην Ελλάδα! menshouse.gr Έχεις 3 λεπτά και 1 γράμμα βοήθεια: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ με τις πρωτεύουσες που μας εκθέτει ανεπανόρθωτα; menshouse.gr Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Δεν μπορεί: Φελίσια Λαπάτη, το απόλυτο δεκάρι... dailymedia.gr Ένας – ακόμη – Παπανδρέου στην υπηρεσία του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Τέτοια γκάφα δεν έχει ξαναγίνει στη ΝΔ: Ο Σκέρτσος άδειασε τον Καραμανλή instanews.gr Δεν ξεχνιούνται με τίποτα: Οι λήψεις της εντυπωσιακής Ιωάννας Τζανή που… έγραψαν ιστορία (Pics) dailymedia.gr Βίντεο-ανάλυση: Η ευνοϊκή συγκυρία για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Ο προπονητής που ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό SHARE