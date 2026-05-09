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Ήρθε ομάδα με μπάτζετ 220 εκατ. για Τζολάκη - Πώληση-ρεκόρ

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Φενέρ μπορεί να θέλει πολύ τον Κωνσταντή Τζολάκη, όμως ο Έλληνας κίπερ δεν το σκέφτεται και κοιτάει στο υψηλότερο επίπεδο. Και ήδη ξέρει πως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον!

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Ήρθε ομάδα με μπάτζετ 220 εκατ. για Τζολάκη - Πώληση-ρεκόρ