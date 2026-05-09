Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ήρθε ομάδα με μπάτζετ 220 εκατ. για Τζολάκη - Πώληση-ρεκόρ 09-05-2026 19:16 SDNA Newsroom ΠΡΟΣΩΠΑ Κωνσταντίνος Τζολάκης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Φενέρ μπορεί να θέλει πολύ τον Κωνσταντή Τζολάκη, όμως ο Έλληνας κίπερ δεν το σκέφτεται και κοιτάει στο υψηλότερο επίπεδο. Και ήδη ξέρει πως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον! Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Πρωί, μεσημέρι, βράδυ: Το ελληνικό superfood βάζει κάτω τάσεις και νεωτερισμούς και το βρίσκεις μόνο σε ένα μέρος menshouse.gr Βίντεο-ανάλυση: Ευλογία τέτοιοι παίκτες, κατάρα τέτοια νοοτροπία για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Η πανέμορφη ηθοποιός του «Μπρούσκο» που επιστρέφει σε διπλό ρόλο στις σειρές του Ανδρέα Γεωργίου dailymedia.gr Σενάριο που τρομάζει τη ΝΔ: Το πρόσωπο που ο Μητσοτάκης δε θέλει να δει στον Σαμαρά instanews.gr Χρειάζεται και έναν Ντε Φράι στο κέντρο menshouse.gr Μήπως τελικά ήταν φτιαγμένος για Europa League; menshouse.gr Αλλάζει σχέδιο και αιφνιδιάζει: Η έξυπνη κίνηση του ΠΑΣΟΚ πριν τη ΔΕΘ instanews.gr Ανατροπή! Ο άγνωστος ρόλος της Κοσιώνη στο δελτίο του Χατζηνικολάου dailymedia.gr Ήρθε ομάδα με μπάτζετ 220 εκατ. για Τζολάκη - Πώληση-ρεκόρ SHARE