Ήρθε ομάδα με μπάτζετ 220 εκατ. για Τζολάκη - Πώληση-ρεκόρ

Η Φενέρ μπορεί να θέλει πολύ τον Κωνσταντή Τζολάκη, όμως ο Έλληνας κίπερ δεν το σκέφτεται και κοιτάει στο υψηλότερο επίπεδο. Και ήδη ξέρει πως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον!