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Ανατροπή: Μένουν και παίζουν Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό - Τι συνέβη!

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Το... βέτο στον Ολυμπιακό για τους δύο επιθετικούς, τι αλλάζει το Μουντιάλ στον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού και ποιος άλλος «γλιτώνει».

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Ανατροπή: Μένουν και παίζουν Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό - Τι συνέβη!