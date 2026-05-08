Ανατροπή: Μένουν και παίζουν Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό - Τι συνέβη!

Το... βέτο στον Ολυμπιακό για τους δύο επιθετικούς, τι αλλάζει το Μουντιάλ στον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού και ποιος άλλος «γλιτώνει».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.