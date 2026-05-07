Ολυμπιακός για Έλληνα χαφ… θηρίο - Αρχηγός στον Άρη

Ο 20χρονος άσος αποτελεί την... αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και πόσο πάλεψε αλλάζοντας ομάδες να δικαιωθεί για το ταλέντο του!