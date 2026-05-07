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Ολυμπιακός για Έλληνα χαφ… θηρίο - Αρχηγός στον Άρη

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Ο 20χρονος άσος αποτελεί την... αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και πόσο πάλεψε αλλάζοντας ομάδες να δικαιωθεί για το ταλέντο του!

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Ολυμπιακός για Έλληνα χαφ… θηρίο - Αρχηγός στον Άρη