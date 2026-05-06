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Σελεστίνι για μεγάλη ελληνική ομάδα

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Ποια ομάδα ετοιμάζεται για... restart το καλοκαίρι, η απόφαση του προέδρου για αλλαγή προπονητή και ποιος είναι ο «νέος Μάρκο Νίκολιτς» που βρίσκεται ξαφνικά στο προσκήνιο.

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Σελεστίνι για μεγάλη ελληνική ομάδα