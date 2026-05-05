Χαφ 12 εκατ. από κορυφαίο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό

Ο παίκτης από την Premier League, με μεταγραφή 18 εκατομμυρίων που δεν υπολογίζεται και δίνεται δανεικός και τα δεδομένα για την υπόθεση του Ζοσέ Σα στο Λιμάνι.

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