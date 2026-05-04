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Δυνατά ο Ολυμπιακός για Έλληνα των 2.5 εκατ. - Αλλαγή πλάνου με Κλέιτον

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Ο παίκτης που έχουν ξεχωρίσει στο Λιμάνι ενόψει καλοκαιριού, ποιον είδαν από κοντά και δεν εντυπωσιάστηκαν και οι εξελίξεις με τον Κλέιτον, ο οποίος δεν βρίσκει χρόνο και ρόλο.

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Δυνατά ο Ολυμπιακός για Έλληνα των 2.5 εκατ. - Αλλαγή πλάνου με Κλέιτον