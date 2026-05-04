«Aστείες οι αντιδράσεις για Ολυμπιακό - Έρχονται μεγάλες αλλαγές»

Οι πιθανότητες για τον επόμενο πρωταθλητή και οι υπερβολές για την ΑΕΚ, η εικόνα των Ελ Κααμπί-Τσικίνιο και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την επόμενη σεζόν.