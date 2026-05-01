Ο Ντελ Μπλάνκο των 4.5 εκατ. για μεγάλη ελληνική ομάδα - Αντίπαλος ο… Μέσι!

Ο Αργεντινός με ισπανικό διαβατήριο που απασχολεί σοβαρά και σύλλογο της Ελλάδας, το παρασκήνιο με την Ίντερ Μαϊάμι και πώς εμπλέκεται ο Εμάνουελ Ινσούα.