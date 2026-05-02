Η πρόβλεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη: Ποιους βλέπει στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας

Το 'βλεπε, το 'παιξε;

Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη φήμη του… όχι και τόσο γουρλή (για να το θέσουμε κομψά) είναι γνωστό. Δεν είναι λίγες όμως οι φορές που στις μπασκετικές κυρίως προβλέψεις του πέφτει μέσα. Και αυτή τη φορά όλοι εύχονται να πέσει μέσα διότι έχει προβλέψει από νωρίς ότι ο τελικός της Ευρωλίγκας θα είναι υπόθεση των αιωνίων.