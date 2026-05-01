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«Ο Παναθηναϊκός έκανε απόψε αυτό που κανείς δεν περίμενε»!

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Η κλάση του Χέιζ-Ντέιβις, η… πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four και πώς «χτύπησε» τους Ισπανούς εκεί που δεν περίμεναν.

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«Ο Παναθηναϊκός έκανε απόψε αυτό που κανείς δεν περίμενε»!