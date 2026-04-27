Nέος Τσάπρας στον ΟΦΗ -Οι 4+1 που πήραν το Κύπελλο και φεύγουν με μεταγραφή

Η μεγάλη δικαίωση του Χρήστου Κόντη που θα μπορούσε να είχε μείνει στον Παναθηναϊκό, οι παίκτες που ήδη κάνουν γκελ και ετοιμάζονται να αλλάξουν ομάδα και γιατί ο ΟΦΗ... εξέθεσε τον Άρη.

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