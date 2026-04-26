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Έλληνας «box-to-box» χαφ… εγκρίθηκε από Μεντιλίμπαρ - Έρχεται για βασικός στον Ολυμπιακό

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Το νέο «πολυεργαλείο» που έρχεται με φόρα να ταράξει τα νερά στο μεγάλο λιμάνι, έχοντας ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

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Έλληνας «box-to-box» χαφ… εγκρίθηκε από Μεντιλίμπαρ - Έρχεται για βασικός στον Ολυμπιακό