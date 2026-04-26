Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Οι δύο που σήκωσαν το Κύπελλο με ΟΦΗ και ετοιμάζονται για μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα! 26-04-2026 00:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι δύο από τους πρωταγωνιστές στην τρομερή πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου, κάνουν… γκελ (και όχι μόνο!) στους «μεγάλους» της Σούπερ Λιγκ. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Εκτός απ’ το δεξί εξτρέμ και το 8άρι δείχνει να θέλει ενίσχυση και σε μια ακόμα θέση menshouse.gr Αν ο Πονομαρένκο κοστίσει 25 εκατομμύρια ευρώ: Πόσο αποτιμάται η τελειότητα του Ντέλια; menshouse.gr Το βίντεο του Μύκονος LIVE Tv με το τολμηρό μαγιό της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral dailymedia.gr Ο σοβαρός λόγος που ο Αντώνης Σαμαράς απέχει τις τελευταίες μέρες instanews.gr Μέχρι 2 λάθη, εύγε: Σε αυτό το κουίζ γνώσεων για τις σημαίες, το 90% δεν περνάει τη βάση! Εσύ; menshouse.gr Έχει 6 παίκτες -φωτιά κι όμως λίγοι την υπολογίζουν: Η ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη στην Euroleague φέτος menshouse.gr Μετά φταίει η Κοβέσι: Έχετε καταλάβει τι έγινε με τα «Σπίτια της ανακύκλωσης»; instanews.gr Τέλος ο Νικόλας Ράπτης dailymedia.gr Οι δύο που σήκωσαν το Κύπελλο με ΟΦΗ και ετοιμάζονται για μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα! SHARE