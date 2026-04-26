Οι δύο που σήκωσαν το Κύπελλο με ΟΦΗ και ετοιμάζονται για μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα!

Οι δύο από τους πρωταγωνιστές στην τρομερή πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου, κάνουν… γκελ (και όχι μόνο!) στους «μεγάλους» της Σούπερ Λιγκ.