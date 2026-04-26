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Οι δύο που σήκωσαν το Κύπελλο με ΟΦΗ και ετοιμάζονται για μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα!

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Οι δύο από τους πρωταγωνιστές στην τρομερή πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου, κάνουν… γκελ (και όχι μόνο!) στους «μεγάλους» της Σούπερ Λιγκ.

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Οι δύο που σήκωσαν το Κύπελλο με ΟΦΗ και ετοιμάζονται για μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα!