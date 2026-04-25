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Στην Ελλάδα εκτάκτως ο μάνατζερ κορυφαίου παίκτη του Ολυμπιακού - Σκάει αποχώρηση

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Οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές κεντρικού αμυντικού και τερματοφύλακα, ο γνωστός ατζέντης που βρέθηκε στην Ελλάδα και ποιος πρέπει… υποχρεωτικά να φύγει!

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Στην Ελλάδα εκτάκτως ο μάνατζερ κορυφαίου παίκτη του Ολυμπιακού - Σκάει αποχώρηση